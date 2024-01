Météo : un week-end froid mais sec en Franche-Comté

N'oubliez pas votre bonnet et vos moufles si vous prévoyez de sortir vous promener ce week-end ! Car oui, il devrait faire beau surtout samedi, mais les températures devraient rester basses tout au long du week-end des 13 et 14 janvier 2024 selon Météo France.

Le week-end débutera avec des gelées matinales présentes sur toutes la région. Le soleil sera présent lui aussi dès le début de matinée ce samedi 13 janvier 2024.

Côté températures, on vous la dit ça va piquer ! Météo France annonce -8°C à Morez, -7°C à Pontarlier, -5°C à Vesoul, -4°C à Besançon et Belfort et -3°C à Dole et Lons-le-Saunier.

L'après-midi, le soleil illuminera toute la région. Du côté des températures en revanche, comptez pas plus de -2°C à Besançon, Dole et Lons, à -1°C à Vesoul, 1°C à Belfort, 3°C à Pontarlier et 4°C à Morez.

Dimanche 7 janvier, le soleil devrait être moins présent ou aura en tout cas du mal à percer un ciel voilé en matinée et très nuageux dans l'après-midi.

Dans la matinée le mercure restera bas avec des températures comprises entre -5°C à Dole et -2°C à Belfort. L'après-midi, le mercure n'ira pas au delà des 3°C (Pontarlier et Morez). Ailleurs, Météo France prévoit -1°C à Dole, 1°C à Vesoul, Besançon et Lons, et 2°C à Belfort.

Bon week-end !