Météo : un week-end propice à la chasse aux oeufs en Franche-Comté

Le week-end débutera sous la grisaille dans la matinée du samedi pour la partie ouest de la région. À l'Est en revanche, le soleil sera déjà au rendez-vous. En matinée, les températures seront encore fraîches, on attend 2°C à Pontarlier, 3°C à Morez, 4°C à Belfort, 5°C à Besançon, Lons-le-Saunier, Dole et Vesoul.

Dans l’après-midi de belles éclaircies seront cette fois présentes sur l'ensemble de la région ce qui permettra au mercure de grimper. Comptez 10°C à Pontarlier, 11°C à Morez, 12°C à Belfort, 13°C à Vesoul et Besançon et 14°C à Dole et Lons.

Les éclaircies arriveront progressivement dimanche

Malgré quelques brumes qui persistent sur la moitié ouest de la région dans la matinée de dimanche, les éclaircies gagneront progressivement toute la région. Ne remisez encore pas votre manteau au placard car avec 1°C à Pontarlier et Morez et 4°C partout ailleurs vous en aurez encore besoin ce dimanche matin.

En revanche pour l'après-midi une veste plus légère devrait suffire puisque Météo France annonce un grand soleil sur toute la région et des températures en hausse. Il fera 13°C à Pontarlier et Morez, 12°C à Belfort, 14°C à Vesoul et 15°C à Besançon, Lons-le-Saunier et Dole.

Un lundi ensoleillé

En ce lundi de Pâques, le temps ne devrait pas être très différent du week-end même s'il débutera sous un ciel voilé pour la moitié ouest de Vesoul à Lons en passant par Besançon. À l'Est en revanche le soleil sera déjà bien présent. Les températures seront comprises entre 1°C à Pontarlier et Morez, 5°C à Besançon et 7°C à Lons.

Dans l'après-midi, si Dole sera sous un ciel très nuageux, partout ailleurs les éclaircies seront présentes sur l'ensemble de la région. Les températures s'annoncent très douces puisque Météo France prévoit 14°C à Pontarlier et Morez, 16°C à Belfort et Dole et 17°C à Besançon, Vesoul et Lons-le-Saunier.

Bon week-end !