Mise en service partielle du pôle d’échanges multimodal de Saône

Trois nouveaux arrêts de cars Ginko, de cars Mobigo et de cars SNCF seront désormais disponibles à proximité immédiate de la gare de Saône, facilitant les déplacements quotidiens des usagers.

Pour l’occasion, des trottoirs ont été créés dans cette même zone afin de sécuriser les déplacements piétons. L’ancien parking devant la gare a été agrémenté de nombreux arbres "pour rafraichir le site et permettre l’infiltration des eaux pluviales" a précisé GBM.

Lancé en mars 2024 avec un budget de 800.000 €, le chantier se poursuivra jusqu'à la fin octobre. Les dernières étapes incluront l’aménagement d’un parking de covoiturage d’une capacité d’environ trente places, ainsi que l’installation d’un box à vélos sécurisé. Deux bornes de recharge électriques sont également installées.

53,5 Millions d'euros de budget

Pour Grand Besançon Métropole, "ces nouvelles infrastructures visent à simplifier les déplacements en rassemblant, sur un même site, l’ensemble des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle : train, vélo, bus, car et covoiturage. Ce projet ambitieux a pour objectif de promouvoir les modes de transport plus respectueux de l'environnement et de diminuer ainsi les émissions de gaz à effet de serre".

La fin de ces travaux à Saône coïncide avec celle du chantier de modernisation de la ligne des Horlogers, qui s’achèvera le 31 octobre 2024. En effet, après une première phase réalisée entre 2019 et 2021, la Région Bourgogne-Franche-Comté et SNCF Réseau parachèvent d’importants travaux sur cette ligne historique, ligne de montagne centenaire qui relie Besançon dans le Doubs à la Chaux-de-Fonds en Suisse, pour un budget de 53,5 M€.

Les habitants du secteur vont donc bientôt retrouver, en un seul lieu totalement réaménagé, toutes les offres de mobilité de Grand Besançon Métropole et de la Région Bourgogne-Franche-Comté.