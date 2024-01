Miss France bientôt de passage à Besançon

"Cet événement marquera le retour tant attendu des élections départementales, arrêtées temporairement en raison de la situation sanitaire", précise le comité Miss Franche-Comté.

La soirée sera co-animée par Marion Navarro, miss France 2022 et deuxième dauphine de Miss France 2023. L’actuelle Miss France sera également présente afin de "transmettre ses conseils aux candidates et rencontrer le public présent à la soirée. Une séance de dédicaces se déroulera pendant l’entracte", indique le comité.

Sonia Coutant remettra son premier titre

La miss Franche-Comté 2023, remettra son premier titre, celui de Miss Jura, accompagnée des autres Miss départementales et de leurs dauphines.

Tout au long de la soirée, il sera possible de retrouver :

Des tableaux de Miss Franche-Comté 2023 et ses dauphines,

La présence d’anciennes Miss Franche-Comté

Un show coiffure réalisé par le Groupe Delgrande , partenaire coiffure officiel du comité Miss Franche-Comté.

Sonia Coutant, Miss Franche-Comté 2023 portera la robe qu’elle avait présenté lors de la soirée Miss France. Conçue par Celse Manfi, cette dernière avait reçu le prix du meilleur costume régional.

Des votes par SMS

Le 23 février marquera le couronnement de quatre jeunes femmes : Miss Doubs, Miss Jura, Miss Haute-Saône et Miss Pays de Belfort-Montbéliard et de leurs dauphines, "élues pour la première fois par le public via des votes SMS", nous précise-t-on.

Infos +

Soirée organisée au Grand Kursaal de Besançon

Le 23 février 2024

À 20h00

Accès simple au spectacle - 15€, Accès VIP (spectacle avec cocktail après l'élection) - 25€

La mécanique d’élection : 2 journées de casting où les candidates passent devant un jury les 21 janvier et 11 février. Election le 23 février : 50% jury et 50% vote sms (ouverture des votes sms le 19 février 20h au 23 février 21h30.