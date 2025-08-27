Mercredi 27 Août 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Politique

Mobilisation du 10 septembre : à Besançon, La France insoumise se tient prête

Publié le 27/08/2025 - 11:37
Mis à jour le 27/08/2025 - 11:25

À Besançon comme partout en France, La France insoumise appelle à se mobiliser le 10 septembre 2025 et invite chacune et chacun "à rejoindre les assemblées citoyennes" qui préparent l’événement. 

© Élodie R.
© Élodie R.
1/2 - © Élodie R.
2/2 - © Élodie R.

L’annonce récente du vote de confiance demandé par François Bayrou le 8 septembre prochain, pouvant potentiellement amener à la chute du gouvernement, n’a visiblement pas calmé la mobilisation du 10 septembre baptisée "Bloquons tout", lancée sur les réseaux sociaux le 24 juillet 2025 en réaction immédiate des annonces budgétaires du Premier ministre. 

Le titre du communiqué de LFI est d’ailleurs sans équivoque : "le 8 septembre, on censure Bayrou, le 10 septembre, on fait tomber Macron !" Le groupe insoumis rappelle qu’il avait déjà annoncé à l’Assemblée déposer une motion de censure lors de l’ouverture de la session parlementaire du 23 septembre, ce vote aura finalement "un peu d’avance" et projette de censurer François Bayrou dès le 8 septembre. Une première étape dans le plan LFI puisque le 10 septembre, devra cette fois viser "le premier responsable de ce chaos", Emmanuel Macron. 

Appel à la destitution d’Emmanuel Macron

À l’image de son chef de file, Jean-Luc Mélanchon, qui a appelé à la grève générale, la section bisontine de LFI entend faire de ce 10 septembre "un moment décisif". Si le jour de la mobilisation a été acté nationalement, à Besançon pourtant, aucun lieu de rendez-vous ou horaire précis n'a cependant encore été communiqué par quiconque.

La France d'insoumise de Besançon appelle néanmoins à la "grève générale pour stopper la violence sociale du budget annoncé" et enjoint la population à "se préparer" afin notamment d’anticiper une dissolution présidentielle en "vérifiant son inscription sur les listes électorales". 

10 septembre françois bayrou la france insoumise mobilisation

Publié le 27 aout à 11h37 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Politique

France
Economie Politique

Budget 2026 : François Bayrou va demander un vote de confiance à l’Assemblée nationale

Le premier ministre a annoncé lundi 25 août 2025 qu’il engagera la responsabilité de son gouvernement le 8 septembre prochain lors d’une session extraordinaire sur une déclaration de politique générale ayant pour objet la maîtrise des finances publiques françaises. François Bayrou va ainsi abattre une périlleuse carte pour faire adopter son plan d'économies budgétaires, mais son gouvernement semble voué à tomber tant les oppositions refusent unanimement de lui accorder un sursis.

assemblée nationale budget françois bayrou premier ministre vote de confiance
Publié le 26 aout à 08h26 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Un drapeau blanc érigé en symbole de paix par Anne Vignot à Besançon

VIDÉO • Ce jeudi 21 août 2025 à 13h30, Anne Vignot, maire de la ville de Besançon, a hissé le drapeau blanc, symbole universel de paix, sur l’esplanade des droits de l’homme. Cet acte humaniste vise à exprimer la solidarité envers les populations touchées par les conflits dans le monde, notamment à Gaza, en Ukraine et en République Démocratique du Congo.

anne vignot drapeau guerre en Ukraine paix palestine politique internationale
Publié le 24 aout à 16h46 par Salomé F. • Membre
DOUBS (25)
Nature Politique

Annulation des comices du Doubs : une décision “responsable” selon Géraldine Grangier

Jeudi 14 août 2025, la fédération départementale du Doubs a annoncé l’annulation complète des 20 comices de l’année, en raison de la dermatose nodulaire bovine qui sévit en Savoie. Géraldine Grangier, députée Rassemblement national de la 4e circonscription du département, qualifie cette décision de "responsable et guidée par le bon sens sanitaire". 

comice géraldine grangier maladie bovine
Publié le 18 aout à 16h02 par Salomé F. • Membre
Besançon
Politique Santé

Canicule et polluants atmosphériques : Alternatiba dénonce le “combo macabre de nos étés”

Dans un communiqué reçu ce mercredi 13 août 2025, le mouvement écologiste Alternatiba alerte sur le "combo macabre" généré par la vague de chaleur actuelle et les polluants atmosphériques. Il met aussi en avant la nécessité de "conduire les politiques publiques vers plus de responsabilité", notamment en ce qui concerne les transports.

alternatiba Besançon qualité de l'air
Publié le 14 aout à 17h58 par Eddy R.
Dijon
Politique Société

Censure de la loi Duplomb : les agriculteurs dénoncent le maintien de la vente d’acétamipride aux particuliers

Ce jeudi 14 août 2025, selon les informations de l'AFP, des agriculteurs bourguignons et alsaciens ont dénoncé la poursuite de la vente aux particuliers de produits contenant du pesticide acétamipride, malgré la récente censure de la loi Duplomb par le Conseil d'État.

acétamipride jeunes agriculteurs loi duplomb
Publié le 14 aout à 17h08 par Eddy R.
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Jacques Ricciardetti candidat RN à la mairie de Besançon

Après une première annonce le 24 juin 2025, l’élu du Rassemblement National Jacques Ricciardetti a officiellement acté sa candiadature pour la prochaine élection municipale de Besançon en mars 2026 par le biais d’un communiqué réagissant à l’accueil à Besançon d’une partie des migrants délogés de l’Hôtel de Ville de Paris. 

élections municipales jacques ricciardetti municipale 2026 rassemblement national
Publié le 13 aout à 16h49 par Elodie Retrouvey
DOUBS (25)
Culture Politique

No Logo Festival à Ornans en 2026 : Jacques Ricciardetti émet quelques réserves

Le No Logo Festival, rendez-vous musical incontournable en Franche-Comté, s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Alors que l’événement, salué pour son rayonnement culturel et ses retombées économiques, pourrait poser ses valises dans la vallée d’Ornans en août 2026, l’élu régional RN Jacques Ricciardetti appelle à la prudence. Entre contraintes environnementales, enjeux logistiques et incertitudes politiques, il invite à une réflexion de long terme avant de sceller l’avenir du festival dans ce site classé Natura 2000.

conseil municipal environnement festival no logo jacques ricciardetti musique rassemblement national
Publié le 11 aout à 18h00 par Alexane
DOUBS (25)
Politique Social

Service national et retraite : Matthieu Bloch interpelle le ministre des Armées

Le député de l'Union des droites pour la République (UDR) du Doubs, Matthieu Bloch, a adressé une question écrite début août 2025 au ministre des Armées au sujet des modalités de prise en compte du service national dans le calcul des droits à la retraite. Il alerte sur des règles qu’il juge injustes et appelle à leur réexamen.

les républicains matthieu bloch retraites service national
Publié le 11 aout à 16h44 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : Éric Delabrousse désigné chef de file d’Horizon(s)

Éric Delabrousse, professeur de médecine, chef du pôle imagerie du CHRU de Besançon, a été désigné officiellement chef de file pour l’élection municipale de 2026 à Besançon. Accompagné de Karima Rochdi, conseillère municipale, il porte les couleurs d’Horizons, mouvement fondé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. À cette occasion, il a présenté le slogan de sa campagne ”Besançon mérite mieux !” et les grandes lignes d’un programme élaboré à partir d’une consultation citoyenne menée ces derniers mois.

Éric Delabrousse horizons karima rochdi municipale 2026 municipale besançon
Publié le 7 aout à 18h00 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : Ludovic Fagaut reçoit l’investiture officielle des Républicains

Passée presque inaperçue, l’investiture de Ludovic Fagaut par Les Républicains pour les élections municipales de 2026 à Besançon est pourtant bien officielle. C’est en juillet dernier que le conseiller municipal d’opposition a été désigné par sa formation politique pour porter les couleurs du parti lors du scrutin prévu en mars 2026.

besancon maintenant les républicains ludovic fagaut municipale 2026
Publié le 7 aout à 17h40 par Alexane

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !

Les sentiers de randonnées à découvrir dans le Doubs
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Curieux bisontins, touristes aventuriers ? Le territoire n'a pas fini de vous étonner...
Offre d'emploi
publi info 4

Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un(e) Sérigraphe en CDI !
Infos Pratiques

Ouverture d’une nouvelle boutique dédiée au badminton à Besançon
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos places pour le match ESBF / Strasbourg ATH le 10 septembre

Insolite - Un nid de martin pécheur observé à Besançon

Sondage

 23.72
couvert
le 27/08 à 12h00
Vent
2.56 m/s
Pression
1012 hPa
Humidité
76 %
 