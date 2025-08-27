Mobilisation du 10 septembre : à Besançon, La France insoumise se tient prête

À Besançon comme partout en France, La France insoumise appelle à se mobiliser le 10 septembre 2025 et invite chacune et chacun "à rejoindre les assemblées citoyennes" qui préparent l’événement.

L’annonce récente du vote de confiance demandé par François Bayrou le 8 septembre prochain, pouvant potentiellement amener à la chute du gouvernement, n’a visiblement pas calmé la mobilisation du 10 septembre baptisée "Bloquons tout", lancée sur les réseaux sociaux le 24 juillet 2025 en réaction immédiate des annonces budgétaires du Premier ministre.

Le titre du communiqué de LFI est d’ailleurs sans équivoque : "le 8 septembre, on censure Bayrou, le 10 septembre, on fait tomber Macron !" Le groupe insoumis rappelle qu’il avait déjà annoncé à l’Assemblée déposer une motion de censure lors de l’ouverture de la session parlementaire du 23 septembre, ce vote aura finalement "un peu d’avance" et projette de censurer François Bayrou dès le 8 septembre. Une première étape dans le plan LFI puisque le 10 septembre, devra cette fois viser "le premier responsable de ce chaos", Emmanuel Macron.

Appel à la destitution d’Emmanuel Macron

À l’image de son chef de file, Jean-Luc Mélanchon, qui a appelé à la grève générale, la section bisontine de LFI entend faire de ce 10 septembre "un moment décisif". Si le jour de la mobilisation a été acté nationalement, à Besançon pourtant, aucun lieu de rendez-vous ou horaire précis n'a cependant encore été communiqué par quiconque.

La France d'insoumise de Besançon appelle néanmoins à la "grève générale pour stopper la violence sociale du budget annoncé" et enjoint la population à "se préparer" afin notamment d’anticiper une dissolution présidentielle en "vérifiant son inscription sur les listes électorales".