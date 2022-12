Mortalités piscicoles dans le Doubs franco-suisse : une situation précoce inquiétante

Les mortalités sont généralement observées au printemps à l’issue des périodes de frai où le poisson est plus vulnérable.

Jean-François Colombet, préfet du Doubs, observe cette situation avec attention. Il rappelle les objectifs pris par l’État et par l’ensemble des signataires du plan rivières karstiques 2022- 2027, signé le 21 septembre 2022 à Bians-les-Usiers :

Réduire les pollutions diffuses ;

Réduire les pollutions par les toxiques ;

Réduire les pollutions ponctuelles ;

Maîtriser les prélèvements en eau ;

Accentuer l’effet des actions de réduction des pollutions et favorisant la recharge des nappes en agissant sur tous les leviers : morphologie, continuité, préservation des zones humides... ;

Mieux connaître pour agir, et mieux communiquer.

La situation du Doubs franco-suisse fait également l’objet d’échanges internationaux, dans le cadre de la commission mixte de la pêche et des milieux aquatiques dans le Doubs franco-suisse et de ses instances et groupes de travail annexes. Dans ce cadre, un rapport de synthèse de l’état des lieux du Doubs a été travaillé dans ces instances, et permet de partager l’état de la situation du Doubs franco-suisse avec les associations environnementales afin de conforter les axes de travail dégagés pour améliorer la qualité des eaux du Doubs franco-suisse.

"L’été exceptionnellement chaud et sec a probablement contribué à favoriser le développement précoce de cette maladie", explique la préfecture. "Pour autant, cette situation doit être prise avec sérieux et rappelle à chacun l’importance de préserver notre environnement. Elle conforte la nécessité d’avoir une approche globale et systémique, intégrant l’ensemble des activités, afin de réduire les pratiques néfastes à l’encontre de la qualité des eaux."

