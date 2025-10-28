Municipales 2026 : Anne Vignot regrette la rupture des discussions avec La France insoumise

Au lendemain du communiqué de La France insoumise annonçant qu’aucune union n’est possible entre Anne Vignot et sa majorité sortante et la France insoumise, la maire écologiste de Besançon a réagi ce mardi 28 octobre par un communiqué intitulé ”Pour Besançon, l’union locale prime sur les divisions nationales”. Elle y déplore la décision de LFI et réaffirme son attachement à une union des forces progressistes au niveau local.

Anne Vignot rappelle que ses équipes travaillent ”depuis des mois” à bâtir une coalition des forces de gauche et écologistes, ”union que demandent et espèrent les habitants de Besançon, inquiets de l’alliance des droites, des caricatures qu’elles colportent, de la violence de leur projet et de leurs pratiques”.



Selon la maire, ce choix de l’union ”n’est pas un choix facile, alors que les relations se sont tendues entre le PS et la LFI”. Malgré ces tensions, elle affirme continuer à défendre cette démarche, estimant que ”la qualité de notre bilan et de notre projet pour Besançon justifie de ne pas importer les désaccords nationaux au niveau local”.

Municipales 2026 à Besançon : la France insoumise présentera une liste… sans Anne Vignot La France insoumise (LFI) de Besançon a annoncé, dans un communiqué du 27 octobre 2025, sa volonté de présenter une liste ”d’union populaire, citoyenne et écologiste” lors des élections municipales de mars 2026, mais sans Anne Vignot, actuelle maire EELV de Besançon.

Une rupture attribuée aux ”exigences nationales” de LFI

Dans son communiqué, Anne Vignot souligne le retournement de situation intervenu au fil des mois : ”Il y a quelques mois, c’est la présence autour de la table de la France Insoumise qui conduisait le PS à prendre ses distances. Aujourd’hui, LFI décide – sans égard pour ses partenaires et pour la qualité des échanges – de rompre les discussions comme l’exigent les instances nationales de ce mouvement.”

La maire écologiste ”regrette” cette décision et juge qu’elle s’inscrit davantage dans une logique nationale que dans la réalité du terrain bisontin. ”Nous sommes convaincus qu’un projet collectif pour Besançon doit primer sur les ambitions individuelles, et que l’intérêt des Bisontines et des Bisontins ne saurait être subordonné aux calculs électoraux des états-majors parisiens”, écrit-elle.

Un appel à poursuivre la dynamique locale

Malgré la rupture, Anne Vignot réaffirme sa volonté de dialogue et tend ”à nouveau la main à toutes celles et ceux qui souhaitent, comme nous, travailler au service d’une ville solidaire, qui protège et cultive la joie de vivre ensemble”. Elle conclut son communiqué par un appel à l’unité locale : ”Nous appelons toutes celles et ceux qui aspirent à une ville inventive, solidaire, écologique et démocratique à nous rejoindre pour continuer, ensemble, à porter Besançon plus haut et plus loin.”