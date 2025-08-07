Municipales 2026 à Besançon : Éric Delabrousse désigné chef de file d’Horizon(s)

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Éric Delabrousse, professeur de médecine, chef du pôle imagerie du CHRU de Besançon, a été désigné officiellement chef de file pour l’élection municipale de 2026 à Besançon. Accompagné de Karima Rochdi, conseillère municipale, il porte les couleurs d’Horizons, mouvement fondé par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. À cette occasion, il a présenté le slogan de sa campagne ”Besançon mérite mieux !” et les grandes lignes d’un programme élaboré à partir d’une consultation citoyenne menée ces derniers mois.

L’équipe d’Horizons a mené une large enquête participative auprès d’habitants de Besançon. Intitulée La Grande Consultation Citoyenne, elle a recueilli plus de 1.000 réponses. "La Grande Consultation Citoyenne a suscité un réel engouement à Besançon puisqu'elle a permis de recueillir plus de 1 000 réponses à notre questionnaire", a déclaré Éric Delabrousse.

Selon lui, cette participation traduit un besoin d’alternative : ”L’importance du nombre de retours obtenus et leur teneur démontre avant toute chose l'attente d'une véritable alternative politique pour notre ville."

À partir des retours collectés, 15 groupes thématiques ont été créés, associant citoyens, experts et personnes ressources. Ils couvrent des domaines variés comme l’urbanisme, la santé, l’économie, la jeunesse ou encore le développement durable.

Tranquillité publique, commerce et mobilités : les trois priorités

Trois thèmes sont ressortis comme les préoccupations majeures des Bisontins : la tranquillité publique, l’attractivité du centre-ville et les mobilités. "Ces 3 thématiques placées en tête des préoccupations démontrent que l'attente des Bisontines et des Bisontins se situe sur les problématiques du quotidien bien loin des combats idéologiques ou partisans qui leur sont imposés depuis près de 6 ans”, déclare Eric Delabrousse.

Tranquillité publique

Parmi les premières propositions :

Doublement du nombre de policiers municipaux pour atteindre "un policier pour 1 000 habitants" ;

Mise en place de patrouilles nocturnes pour "assurer la tranquillité à la sortie des bars, restaurants et concerts" ;

Éclairage nocturne renforcé dans les rues et places ;

Création de "brigades vertes" pour sensibiliser à la propreté.

Attractivité et commerce de centre-ville

Gratuité des deux premières heures de stationnement, "située à n'importe quel moment de la journée" ;

Animations hebdomadaires en partenariat avec les associations culturelles et sportives locales ;

Participation des services municipaux à la décoration des vitrines et façades commerciales lors des événements majeurs de la ville.

Mobilités

Fréquence de 10 minutes pour les bus dans chaque quartier aux heures de pointe ;

Élaboration d’un "Plan des Mobilités" pour organiser la cohabitation des modes de déplacement ;

Amélioration de la signalétique des pistes cyclables pour une meilleure sécurité.

Vers un rapprochement avec Laurent Croizier ou Ludovic Fagaut ?

Interrogé sur les alliances potentielles, Éric Delabrousse reste prudent. "Aujourd’hui, je porte le projet municipal pour Horizons en attendant les investitures officielles à la rentrée”, a-t-il dit. Il précise les liens locaux avec Renaissance et le Parti radical, excluant la possibilité de candidatures concurrentes émanant de ces formations. Il évoque aussi les discussions en cours avec le Modem : ”on discute mais je rappelle à ceux qui l’ont oublié, que Laurent Croizier a été élu par deux fois député avec toutes les voix de Renaissance et d’Horizons."

Cependant, Éric Delabrousse interroge la capacité de Laurent Croizier à fédérer l’opposition : "Est-ce qu’il est en capacité d’être rassembleur de ça, il faudra lui demander. [...] Il est député, il est un bon député, et il aurait tort de faire autre chose que son travail de député."

En réponse à la question d'un rapprochement éventuel au second tour, Éric Delabrousse répond qu'il juge peu probable que ses concurrents à droite puissent battre Anne Vignot au second tour. "je suis malheureusement persuadé que ni Ludovic Fagaut ni un autre ne pourrait l’emporter face à Anne Vignot parce que sociétalement, la ville n’attend pas l’attitude et les valeurs politiques de Ludovic Fagaut."

Il insiste sur sa vision hiérarchique : "J’ai une adversaire politique qui va s’associer aux Insoumis, et ça pour moi, c’est un mur, et j’ai des concurrents, et si je suis là aujourd’hui c’est parce que je ne pense pas qu’eux pourraient mettre fin à la politique organisée et menée par Anne Vignot."

Enfin, il appelle ses rivaux à clarifier leurs positions en cas de duel : "Si vous arrivez un jour à faire dire à Ludovic Fagaut [...] que si je suis devant lui [...] il appellera à voter [pour moi] [...], je serai le premier à le lire dans vos colonnes."

Le chef de file Horizons annonce que lui et son équipe retourneront dès demain sur le terrain, pour présenter ces propositions aux habitants : "Les idées des Bisontines et des Bisontins seront toujours notre cap et nos propositions seront leur voix dans cette élection municipale bisontine à venir."