Municipales 2026 à Besançon : Éric Delabrousse désigné chef de file par Horizons

Éric Delabrousse figure parmi les 100 premiers chefs de file nommés par Horizons dans les villes de plus de 30.000 habitants. Cette désignation marque le lancement de la préparation stratégique du parti pour les municipales à venir. Ces représentants locaux auront pour mission de porter le projet d’Horizons sur le terrain, en lien avec les valeurs défendues par la formation politique : gestion rigoureuse, dialogue républicain, écologie de progrès et union des forces du centre et de la droite.

"Rassembler largement les forces républicaines"

Dans une déclaration, Éric Delabrousse a affirmé vouloir "rassembler largement les forces républicaines et construire un projet ambitieux, enraciné dans les réalités de Besançon". Il promet une approche fondée sur "l’écoute, le pragmatisme et l’efficacité", en soulignant que "les défis de Besançon méritent un engagement total, et je suis prêt à y consacrer toute mon énergie".

Le parti insiste sur l’importance de cette étape, qui permet selon Pierre-Yves Bournazel, secrétaire général délégué d’Horizons, "de dialoguer avec nos partenaires naturels de la droite et du centre afin de bâtir un projet local ambitieux". Il ajoute : "Beaucoup y travaillent d’ailleurs déjà depuis longtemps et je suis convaincu que cela permettra à notre grande famille politique de s’implanter dans de nombreuses communes."

Quant à Christelle Morançais, présidente de la commission nationale d'investiture, elle salue un travail de longue haleine : "Nous avons confiance en toutes celles et tous ceux qui figurent sur cette liste pour faire en sorte que l’union des démocrates, la primauté de la liberté, l’écologie de progrès et la gestion publique rigoureuse ne soient pas de vains mots."

Cette première vague de nominations marque une nouvelle phase pour Horizons dans sa volonté d’implantation locale. Pour Éric Delabrousse, ce rôle de chef de file est "une responsabilité que j’assume avec détermination, au service de tous les Bisontins".

Les chef(fe)s de file désignés en Bourgogne-Franche-Comté

Doubs - 25

Besançon, Éric Delabrousse, 57 ans, délégué municipal Horizons de Besançon

Saône-et-Loire - 71

Mâcon, Claude Cannet, 58 ans, conseillère municipale de la majorité de Mâcon, Déléguée municipale Horizons de Mâcon

Territoire de Belfort - 90