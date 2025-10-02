Jeudi 2 Octobre 2025
Besançon
Politique

Municipales 2026 : ancien adjoint au maire PS de Besançon, Didier Gendraud rejoint Ludovic Fagaut

Publié le 02/10/2025 - 15:17
Mis à jour le 02/10/2025 - 15:02

Ancien adjoint au maire de Besançon Jean-Louis Fousseret entre 2005 et 2014, Didier Gendraud a annoncé ce jeudi 2 octobre, au lendemain du lancement de campagne pour l'élection municipale de Ludovic Fagaut, son ralliement au candidat de la droite et du centre.

© Autoportrait - Didier Gendraud
© Autoportrait - Didier Gendraud

"Hier, Ludovic Fagaut a officialisé sa candidature à la mairie de Besançon. À cette occasion, il a lancé un appel à l’ouverture. Alors je dis : chiche !", écrit Didier Gendraud en préambule de son communiqué. L’ancien élu estime retrouver dans cette démarche "le même esprit d’ouverture et de rassemblement" qu’il avait défendu en 2014 aux côtés de Frank Monneur, avec une liste qui "refusait les clivages partisans et les divisions stériles, loin des extrêmes".

Ludovic Fagaut nous précise que "Didier Gendraud est l'un des premiers à rejoindre cette démarche" d'union.

Une volonté de rassemblement

L’ex-adjoint souhaite mettre son expérience au service de ce nouveau projet. "J’ai connu l’exercice de l’exécutif et je sais ce que représente la responsabilité de prendre des décisions concrètes pour les habitants", explique-t-il, ajoutant vouloir contribuer "à une vision qui rassemble au lieu de diviser, car Besançon a besoin d’être réparée".

Dans son texte, il critique les tensions récentes dans la vie locale : "Trop souvent, ces dernières années, les Bisontins ont été dressés les uns contre les autres. Besançon a besoin d’apaisement. Besançon a besoin de cohésion. Besançon a besoin d’un projet partagé."

Trois priorités affichées : sécurité, emploi, santé

Didier Gendraud détaille les thèmes sur lesquels il entend concentrer son engagement : "La sécurité, condition indispensable du vivre-ensemble" ;"L’emploi, en créant les conditions d’un développement économique solide et durable" ; "La santé, en soutenant le renforcement de l’offre de soins médicaux, attente forte des Bisontines et des Bisontins."

Selon lui, "il est temps de faire rayonner à nouveau Besançon" et de lui redonner "le rang de grande cité régionale qu’elle a perdue depuis la fusion des régions Bourgogne et Franche-Comté".

Et de lancer un appel : "J’espère que nombreux seront celles et ceux qui choisiront de nous rejoindre. Ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle page pour Besançon."

Déjà soutien de Ludovic Fagaut au second tour des municipales de 2020, il a également participé aux campagnes législatives du député Laurent Croizier, qu’il dit apprécier pour son "engagement de terrain".

Publié le 2 octobre à 15h17
