Municipales à Besançon : Jean-Sébastien Leuba (PS) se retire de la course à la mairie

L’équipe "Besançon Forte et Solidaire", portée par Jean-Sébastien Leuba (Parti socialiste), a annoncé l’arrêt de sa campagne dans un communiqué du lundi 12 janvier 2026, trois jours après que le Parti socialiste ait décidé de s'unir à la liste d'Anne Vignot .

Selon le communiqué, cette décision est motivée par "une conception exigeante et responsable de l'engagement politique, qui impose lucidité, sens du collectif et respect des circonstances".

Le communiqué précise que ce choix intervient après plusieurs mois de mobilisation autour d’un projet politique local.

Municipale 2026 à Besançon : le PS en passe de s’allier à Anne Vignot ? Contacté ce 8 janvier 2026, Jean-Sébastien Leuba, candidat investi par le PS pour l’élection municipale de Besançon, confirme une information de Ici Besançon selon laquelle le PS serait sur le point de rejoindre Anne Vignot. Il utilise toutefois du conditionnel en précisant que "ce serait un accord national" dont il n’a pas encore vu le contenu…

Le Parti socialiste rejoint Anne Vignot : Place publique se retire de l'élection municipale... Municipales 2026 • Le mouvement social-démocrate Place publique, co-présidé par Raphaël Glucksmann et Aurore Lalucq, a annoncé qu’il ne participera pas à la coalition de gauche conduite par la maire sortante Anne Vignot pour les élections municipales de 2026 à Besançon. Cette coalition devrait, selon le mouvement, s’allier avec La France insoumise au second tour.

Une ambition centrée sur la justice sociale, l’écologie et la démocratie

Durant sa campagne, la liste indique avoir défendu un projet fondé sur "la justice sociale, la solidarité et l'écologie concrète", ainsi que sur "une démocratie coopérative".

Les priorités avancées par l’équipe étaient notamment de "renforcer les services publics, accompagner les familles et la jeunesse, soutenir une économie locale utile, développer des mobilités accessibles et réussir une transition écologique au service de la vie quotidienne".

Ces propositions, selon le communiqué, ont été "construites avec les habitantes et les habitants".

Des mois de rencontres avec les Bisontins

La campagne est décrite comme ayant été rythmée par "de nombreuses rencontres, des échanges directs, parfois exigeants, toujours utiles, avec les Bisontines et les Bisontins".

L’équipe remercie "les Bisontines et les Bisontins qui nous ont accordé leur attention, leur confiance ou leur soutien", soulignant que leurs "attentes légitimes continueront d'éclairer notre engagement". Elle adresse également ses remerciements "à l'ensemble de celles et ceux qui ont accompagné cette démarche, par leur présence, leur travail, leur disponibilité et leur fidélité aux valeurs portées collectivement".

Une poursuite de l’engagement sous d’autres formes

Malgré la fin de la campagne, la liste affirme que "les valeurs qui nous rassemblent demeurent" et qu’elles continueront de s’exprimer "de façon pluraliste et complémentaire, dans les mois à venir".

Le communiqué évoque leur présence future "au sein des débats citoyens, des engagements associatifs, syndicaux et politiques, et de toutes les formes d'action utiles à Besançon et à ses habitants".

Des divergences assumées, dans le respect

Le texte souligne enfin que des différences de stratégie peuvent exister : "les chemins empruntés peuvent différer, que les stratégies peuvent diverger", sans que cela ne remette en cause "le respect que nous nous devons, ni la sincérité des engagements de chacun".

Les signataires précisent qu’aucune organisation ne prétend "détenir seuls la vérité" et affirment leur conviction que tous continueront à agir "dans ce qu'ils estiment être l'intérêt général".