Samedi 10 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Politique

Le Parti socialiste rejoint Anne Vignot : Place publique se retire de l'élection municipale...

Publié le 10/01/2026 - 13:28
Mis à jour le 10/01/2026 - 13:39

Municipales 2026 • Le mouvement social-démocrate Place publique, co-présidé par Raphaël Glucksmann et Aurore Lalucq, a annoncé qu’il ne participera pas à la coalition de gauche conduite par la maire sortante Anne Vignot pour les élections municipales de 2026 à Besançon. Cette coalition devrait, selon le mouvement, s’allier avec La France insoumise au second tour.

Gilles Vieille-Marchiset, représentant de Place publique à Besançon. © Alexane Alfaro
Gilles Vieille-Marchiset, représentant de Place publique à Besançon. © Alexane Alfaro

Place publique explique cette décision par des divergences politiques et stratégiques avec l’orientation prise par une partie de la gauche locale et nationale.

Une ligne politique revendiquée comme social-démocrate et pro-européenne

Le mouvement rappelle son positionnement idéologique, qu’il juge incompatible avec la future coalition bisontine. Il affirme avoir ”un cap clair : la défense d’une social-démocratie, écologique, républicaine et pro-européenne, dans un cadre apaisé et coopératif”.

C’est au nom de cette ligne que Place publique explique son refus de rejoindre une alliance incluant La France insoumise.

Une alliance initiale avec le Parti socialiste

En juin dernier, Place publique avait participé à la création d’une liste commune avec les socialistes locaux. Le mouvement indique avoir été ”membre fondateur de la liste Besançon forte et solidaire avec le Parti socialiste bisontin, rejoint ensuite par Cap21 et le Parti radical de gauche”.

Pendant six mois, cette équipe a mené une campagne de terrain. Selon Place publique, ”cette alliance exemplaire et constructive est partie à la rencontre de près de 2000 foyers bisontins pour élaborer un programme de gauche réaliste et réalisable”.

Le mouvement estime que ”cette séquence a montré qu’il était possible de faire de la politique autrement”.

La décision du Parti socialiste en cause

Le tournant politique intervient début 2026, avec la décision du Bureau national du Parti socialiste de soutenir la liste conduite par Anne Vignot. Place publique critique cette orientation, estimant qu’elle repose sur ”une vision tronquée de la situation bisontine (basée sur un sondage dont l’interprétation est tout à fait contestable)”.

Le mouvement reproche également au PS d’avoir agi ”en rupture avec les retours du travail de terrain de l’équipe Besançon forte et solidaire”.

Cette nouvelle alliance regroupe, selon Place publique, ”l’Union de la gauche des écologistes, des communistes et d’anciens membres de La France Insoumise, menée par Anne Vignot sans accord programmatique écrit à ce jour !”.

Un refus de participer à une coalition avec La France insoumise

Face à cette évolution, Place publique Besançon annonce qu’il ne prendra pas la tête d’une liste alternative et qu’il ne rejoindra pas la coalition conduite par Anne Vignot. Le mouvement déclare : ”Par souci de cohérence, Place Publique ne participera pas à une coalition de circonstance, menée par Anne Vignot, enrichie par obligation par des membres du Parti socialiste, qui sera rejoint certainement par La France Insoumise au second tour”. Il précise que ”la maire sortante n’a jamais renoncé publiquement à cette idée !”.

Le groupe local dit également ”déplorer ce revirement de situation, incompréhensible pour les bisontines et bisontins, proches de notre vision sociale-démocrate”.

Un recentrage vers les échéances nationales

En conséquence, Place publique annonce un changement de stratégie. ”Les militantes et militants de Place publique Besançon concentreront leur énergie à la préparation des futures échéances nationales en créant dans les prochaines semaines un collectif local ouvert de soutien à Raphaël Glucksmann”, indique le mouvement.

Il estime qu’”toutes les énergies sont les bienvenues pour défendre une vision sociale, démocrate, écologique et républicaine, aujourd’hui absente de l’offre politique pour les Municipales 2026”.

municipale 2026 parti socialiste place publique

Publié le 10 janvier à 13h28 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Municipales 2026

Besançon
Politique

Municipales 2026 : Séverine Véziès inaugure son local de campagne rue Battant à Besançon

C’est au tour de Séverine Véziès, candidate de la France insoumise à l’élection municipale de Besançon d’inaugurer sa permanence de campagne située au 62 rue Battant. Avec sa liste d’union populaire et écologique ”Faire mieux pour Besançon”, la candidate souhaite y accueillir les Bisontines et les Bisontins pour les écouter et poursuivre l'élaboration de son programme.

campagne électorale élection municipale inauguration la france insoumise municipale 2026 municipale besançon permanence séverine véziès
Publié le 10 janvier à 09h00 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Séverine Véziès dénonce un accord PS-Verts “sans projet” et affirme sa stratégie autonome

La candidate LFI Séverine Véziès (Faire mieux pour Besançon) critique vivement l’accord en cours entre le Parti socialiste et Europe Écologie-Les Verts pour les municipales de mars 2026, dans un communiqué du 8 janvier 2026. Elle le décrit elle aussi comme un "mariage forcé", conclu dans la confusion et sans véritable projet politique partagé.

anne vignot élection municipale europe écologie les verts jean-sébastien leuba la france insoumise municipale 2026 parti socialiste séverine véziès
Publié le 9 janvier à 10h32 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : vers un mariage forcé Leuba-Vignot ?

Le Parti socialiste national a annoncé dans la soirée du jeudi 8 janvier 2026 se rallier à Anne Vignot, maire écologiste sortante, dès le premier tour des élections municipales à Besançon, après avoir initialement annoncé une liste séparée. Un accord national dont le candidat local, Jean-Sébastien Leuba, n’a pas encore eu la preuve écrite et qui reste dans l’attente de cette dernière pour annoncer un "positionnement ferme". 

anne vignot eelv jean-sébastien leuba municipale parti socialiste union
Publié le 9 janvier à 09h20 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Face au froid, LFI veut que les logements vides soient réquisitionnés à Besançon

Séverine Vézies, candidate LFI à l’élection municipal de Besançon, a co-signé une tribune publiée ce 8 janvier 2026 sur le site de Médiapart suite à la vague de froid qui sévit en France. Les signataires de cette tribune demandent notamment à ce que les logements vides soient réquisitionnés par l’Etat pour venir en aide aux plus démunis.

froid logement municipale 2026 séverine véziès
Publié le 8 janvier à 17h00 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : le PS en passe de s’allier à Anne Vignot ?

Contacté ce 8 janvier 2026, Jean-Sébastien Leuba, candidat investi par le PS pour l’élection municipale de Besançon, confirme une information de Ici Besançon selon laquelle le PS serait sur le point de rejoindre Anne Vignot. Il utilise toutefois du conditionnel en précisant que "ce serait un accord national" dont il n’a pas encore vu le contenu…

anne vignot jean-sébastien leuba municipale 2026
Publié le 8 janvier à 14h28 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipales 2026 à Besançon : la jeunesse au cœur du programme du candidat socialiste Jean-Sébastien Leuba

La liste Besançon Forte et Solidaire, portée par Jean-Sébastien Leuba, candidat PS à la mairie de Besançon, a convié la presse ce mardi 16 décembre 2025, afin d'évoquer l’importance que dois prendre la jeunesse dans la vie bisontine. Il a également réaffirmé son ambition de mener sa propre liste pour le premier tour et qu’il n’y a "pas de changement dans la démarche" même si les échanges sont toujours en cours avec Anne Vignot.

jean-sébastien leuba municipale 2026
Publié le 17 décembre 2025 à 18h00 par Hélène L.

Politique

Besançon
Politique

Le Parti socialiste rejoint Anne Vignot : Place publique se retire de l’élection municipale…

Municipales 2026 • Le mouvement social-démocrate Place publique, co-présidé par Raphaël Glucksmann et Aurore Lalucq, a annoncé qu’il ne participera pas à la coalition de gauche conduite par la maire sortante Anne Vignot pour les élections municipales de 2026 à Besançon. Cette coalition devrait, selon le mouvement, s’allier avec La France insoumise au second tour.

municipale 2026 parti socialiste place publique
Publié le 10 janvier à 13h28 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Séverine Véziès inaugure son local de campagne rue Battant à Besançon

C’est au tour de Séverine Véziès, candidate de la France insoumise à l’élection municipale de Besançon d’inaugurer sa permanence de campagne située au 62 rue Battant. Avec sa liste d’union populaire et écologique ”Faire mieux pour Besançon”, la candidate souhaite y accueillir les Bisontines et les Bisontins pour les écouter et poursuivre l'élaboration de son programme.

campagne électorale élection municipale inauguration la france insoumise municipale 2026 municipale besançon permanence séverine véziès
Publié le 10 janvier à 09h00 par Alexane
Besançon
Politique Société

Entre inquiétudes mondiales et humour local, le préfet du Doubs présente ses vœux

À l’occasion de la cérémonie des vœux à la préfecture, le préfet du Doubs, Rémi Bastille, a dressé un bilan de l’année 2025 et présenté les grandes priorités de l’État pour 2026. Comme à son habitude, il a aussi glissé une touche d’humour et de légèreté, bienvenue ”dans une période qui en manque singulièrement” , dans un contexte international tendu.

budget préfecture préfet du doubs rémi bastille voeux
Publié le 9 janvier à 11h40 par Alexane
Besançon
Politique

Municipales 2026 : Séverine Véziès dénonce un accord PS-Verts “sans projet” et affirme sa stratégie autonome

La candidate LFI Séverine Véziès (Faire mieux pour Besançon) critique vivement l’accord en cours entre le Parti socialiste et Europe Écologie-Les Verts pour les municipales de mars 2026, dans un communiqué du 8 janvier 2026. Elle le décrit elle aussi comme un "mariage forcé", conclu dans la confusion et sans véritable projet politique partagé.

anne vignot élection municipale europe écologie les verts jean-sébastien leuba la france insoumise municipale 2026 parti socialiste séverine véziès
Publié le 9 janvier à 10h32 par Alexane
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : vers un mariage forcé Leuba-Vignot ?

Le Parti socialiste national a annoncé dans la soirée du jeudi 8 janvier 2026 se rallier à Anne Vignot, maire écologiste sortante, dès le premier tour des élections municipales à Besançon, après avoir initialement annoncé une liste séparée. Un accord national dont le candidat local, Jean-Sébastien Leuba, n’a pas encore eu la preuve écrite et qui reste dans l’attente de cette dernière pour annoncer un "positionnement ferme". 

anne vignot eelv jean-sébastien leuba municipale parti socialiste union
Publié le 9 janvier à 09h20 par Elodie Retrouvey
Besançon
Politique

Face au froid, LFI veut que les logements vides soient réquisitionnés à Besançon

Séverine Vézies, candidate LFI à l’élection municipal de Besançon, a co-signé une tribune publiée ce 8 janvier 2026 sur le site de Médiapart suite à la vague de froid qui sévit en France. Les signataires de cette tribune demandent notamment à ce que les logements vides soient réquisitionnés par l’Etat pour venir en aide aux plus démunis.

froid logement municipale 2026 séverine véziès
Publié le 8 janvier à 17h00 par Hélène L.
Besançon
Politique

Municipale 2026 à Besançon : le PS en passe de s’allier à Anne Vignot ?

Contacté ce 8 janvier 2026, Jean-Sébastien Leuba, candidat investi par le PS pour l’élection municipale de Besançon, confirme une information de Ici Besançon selon laquelle le PS serait sur le point de rejoindre Anne Vignot. Il utilise toutefois du conditionnel en précisant que "ce serait un accord national" dont il n’a pas encore vu le contenu…

anne vignot jean-sébastien leuba municipale 2026
Publié le 8 janvier à 14h28 par Hélène L.
Besançon
Politique Vie locale

En images – Anne Vignot présente ses vœux 2026 sous le signe de l’unité et du collectif

Mercredi 7 janvier 2026, au Palais des sports, la maire de Besançon et présidente de Grand Besançon Métropole, Anne Vignot, a présenté ses vœux aux forces vives du territoire lors d’une cérémonie rassemblant élus, représentants de l’État, autorités civiles et militaires, acteurs économiques, associatifs et institutionnels.

anne vignot bonne année voeux
Publié le 8 janvier à 11h00 par Alexane
Besançon
Culture Politique Sport

Évènements à suivre en 2026 : quelques dates à retenir à Besançon…

C’est reparti pour une année… 2026 sera chargée en actualité notamment en raison des élections municipales qui se dérouleront au mois de mars. D’autres évènements, notamment dans les domaines de la culture et du sport, vont rythmer l’année à Besançon. On fait le point.

bien urbain festival de musique besançon franche-comté festival detonation festival drolement bien festival du bitume et des plumes foire comtoise handball municipale 2026
Publié le 1 janvier à 12h00 par Alexane
France
Politique

Mélenchon est le “meilleur allié” du RN pour 2027, estime Moscovici

Pierre Moscovici, qui quitte le 31 décembre sa fonction de Premier président de la Cour des comptes, a estimé dimanche 21 décembre que le chef des Insoumis Jean-Luc Mélenchon était "le meilleur allié du Rassemblement national" à la prochaine élection présidentielle de 2027.

cour des comptes élection présidentielle jean-luc mélenchon pierre moscovici rassemblement national
Publié le 21 décembre 2025 à 16h34 par Alexane

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Des plaques d’immatriculation roses sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Pourquoi ?
Offre d'emploi

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Meilleure boulangerie de France : 10 enseignes franc-comtoises s’affrontent du 19 au 23 janvier
Infos pratiques

Au centre-ville de Besançon, Syl’Optic devient Audace & Vision
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Épiphanie : voici la recette de la véritable galette comtoise...

Sondage

 2.34
pluie modérée
le 10/01 à 15h00
Vent
4.42 m/s
Pression
1013 hPa
Humidité
91 %
 