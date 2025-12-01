Lundi 1 Décembre 2025
Besançon
Economie
Quoi de 9 ?

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !

Publié le 01/12/2025 - 07:00
Mis à jour le 28/11/2025 - 15:07

Quoi de 9 ? • L'air de Noël commence à souffler sur la Citadelle et les rues du centre-ville de Besançon ! Vous cherchez l'inspiration pour gâter vos proches ? Pas de panique, voici notre sélection spéciale d'idées cadeaux pour tous les budgets, avec des articles pratiques, décoratifs, ou pour les passionnés de bricolage.

Leroy Merlin Besançon © Leroy Merlin
Déco de Noël Leroy-Merlin © Leroy-Merlin
Lampe Solana © Leroy Merlin
Déco de Noël Leroy-Merlin © Leroy-Merlin
décor de Noël By Leroy Merlin © Leroy-Merlin
Noel avec Leroy Merlin © LeroyMerlin
Horloge Coucou Emde © Leroy Merlin
Panier carré en acier noir avec une anse en bois © Leroy Merlin
1/8 - Leroy Merlin Besançon
2/8 - Déco de Noël Leroy-Merlin
3/8 - Lampe Solana
4/8 - Déco de Noël Leroy-Merlin
5/8 - décor de Noël By Leroy Merlin
6/8 - Noel avec Leroy Merlin
7/8 - Horloge Coucou Emde
8/8 - Panier carré en acier noir avec une anse en bois

Pour les Amoureux de déco et d'organisation

Pour ceux qui aiment soigner leur intérieur ou sont toujours à la recherche de la petite touche qui fait la différence, ces deux objets allient utilité et esthétisme.

  • Le petit prix chic : Panier Carré en Acier Noir et Anse Bois (10,90 €) Un accessoire polyvalent qui trouvera sa place dans toutes les pièces de la maison. Idéal pour ranger les fruits dans cuisine, des produits de beauté dans la salle de bain, ou même pour servir de vide-poche stylisé dans l'entrée. Son design industriel chic s'intégrera parfaitement aux intérieurs bisontins, qu'ils soient anciens ou contemporains.
    Déco & Organisation by Leroy Merlin © Leroy Merlin
  • L'originalité pour un cadeau qui marque : Horloge Coucou Emde (49,90 €). L'horloge Coucou Emde se réinvente avec des lignes épurées et des différents coloris tendances (noir mat, blanc, couleurs pop...). C'est un clin d'œil ludique et moderne à l'horlogerie, un domaine cher à l'histoire de Besançon. Un cadeau qui surprendra et fera sourire toute l'année !
    • Le conseil bisontin : À offrir aux nostalgiques qui aiment les objets avec une histoire, même revisitée.

Lumière et Bricolage : Des Cadeaux pour Toutes les Passions

Qu'il s'agisse d'éclairer un bureau ou de monter un meuble, ces cadeaux répondent à des besoins précis et font toujours plaisir.

  • L'indispensable du bricoleur : Valise à Outils 141 pièces Dexter (129,00 €) Que ce soit pour le jeune qui vient d'emménager dans son premier appartement près de l'Université, ou pour l'as du bricolage du quartier de Palente, cette valise est une valeur sûre. Elle contient l'essentiel pour toutes les réparations et montages du quotidien. Un cadeau qui rime avec autonomie et praticité.
    • Un investissement utile : À 129 €, c'est un cadeau de groupe idéal ou un présent de choix pour celui ou celle qui aime avoir le bon outil sous la main.

Bricolage et Éclairage avec ... © Leroy Merlin

  • Une ambiance douce et colorée : Lampe Solana (24,90 €) Petite, design, et disponible en différents coloris, la lampe Solana est parfaite pour créer une ambiance chaleureuse. Elle peut servir de veilleuse élégante, d'éclairage d'appoint sur un bureau ou de touche déco sur une étagère. Elle est particulièrement appréciée pour son côté simple et efficace.
    • Idée bonus : Pourquoi ne pas l'accompagner d'un bon livre acheté dans une librairie indépendante de la Grande Rue ?

Le Mot de la Fin :

Quel que soit votre choix, n'oubliez pas que l'important est l'intention ! En flânant dans les boutiques et galeries du centre-ville, ou en périphérie, vous trouverez sans aucun doute le cadeau parfait.

Joyeuses Fêtes à toutes les Bisontines et tous les Bisontins !

Infos +

  • Leroy Merlin Besançon
  • ZAC Chateaufarine, rue Guillaume Apollinaire, 25000 BESANCON
  • 03.81.41.71.00
  • site leroymerlin.fr
  • Ouvert du lundi au samedi 9h-20h, le dimanche 9h-18h, cour des matériaux du lundi au samedi 7h-19h , dimanche 9h-14h

bricolage cadeaux déco lampe leroy merlin besancon

Publié le 1 décembre à 07h00 par Macommune.info
Quoi de 9 ? • L'air de Noël commence à souffler sur la Citadelle et les rues du centre-ville de Besançon ! Vous cherchez l'inspiration pour gâter vos proches ? Pas de panique, voici notre sélection spéciale d'idées cadeaux pour tous les budgets, avec des articles pratiques, décoratifs, ou pour les passionnés de bricolage.

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !

Shopping de Noël : le sac kraft "Joyeuses Fêtes" des Biscuits Mistral
