Noisetier et aulne : les risques d’allergies reviennent en Bourgogne Franche-Comté

Les bétulacées (aulnes et noisetiers) sont en floraison et gêneront les allergiques ces prochains jours "surtout lors des périodes plus douces, ensoleillées et venteuses", alerte Atmo BFC. "Le risque d'allergie sera moyen pour les pollens de noisetier qui sont actuellement les plus présents dans l'air, et restera faible pour les autres pollens." Les allergiques pourront avoir un peu de répit sous les averses de pluie qui plaqueront les pollens au sol.

Infos +

En Bourgogne-Franche-Comté, les pollens sont surveillés sur site sites. Le Risque allergique lié à l'exposition aux pollens (RAEP) est obtenu à la suite des comptages des grains de pollens prélevés, combinés aux observations du RNSA. Basé sur une échelle de 0 (nul) à 3 (élevé), cet indice caractérise de manière simple et globale le risque encouru par les personnes allergiques et leur permet de prendre les dispositions nécessaires.