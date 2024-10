“Nous louons”, une nouvelle plateforme de location entre particuliers

maCommune.info : Comment est née l’idée de la création de "Nous Louons" ?

Thibaut Cassard : "Avec Nicolas Janin un ami et co-fondateur de NousLouons, l'idée nous est venue lors d'un projet de cours intitulé Business Digital Challenge où nous devions créer une entreprise digitale qui réponde à une problématique. Ce jour-là, nous souhaitions faire une raclette entre amis, mais personne n'avait l'appareil nécessaire. Nous nous sommes donc dit : "ça pourrait être cool de le louer à quelqu'un proche d'ici" ; l'idée est née et répond au problème "je ne vais pas acheter ça juste pour aujourd'hui" ou encore "je n'ai pas le bon objet au bon moment". Sur le marché des solutions type blog existaient, mais personne ne proposait un parcours dédié à la location avec un calendrier de réservation, la possibilité de chatter avec les autres utilisateurs, payer et avoir la caution en ligne, avoir un contrat automatiquement généré ... C'est donc ce que nous avons développé. La plateforme est disponible depuis janvier 2024 et compte aujourd'hui plusieurs milliers d’utilisateurs".

mC : Quels sont les objets les plus communément loués ? Est-ce que cela diffère selon les différents départements ?

Thibaut Cassard : "Actuellement, sur NousLouons, nous observons trois catégories principales d'objets particulièrement populaires. En tête, on retrouve les équipements de jardinage et bricolage, comme les tondeuses, les débroussailleuses, ou encore les perceuses. Ce sont des outils indispensables pour les projets ponctuels. (Une perceuse est utilisée en moyenne 7 minutes par an).

Ensuite, il y a le secteur de l'événementiel avec des objets comme des chapiteaux, des enceintes de sonorisation ou encore des tables pliantes, très prisés pour les fêtes, mariages ou événements extérieurs.

Enfin, le sport et les loisirs attirent aussi beaucoup d'attention, surtout pour des équipements que l’on utilise de manière occasionnelle, comme les paddles, les vélos ou les skis.

Si un objet devait vraiment se distinguer en ce moment, ce serait la shampouineuse. Nous constatons de nombreuses offres intéressantes autour de cet appareil, devenu un essentiel pour l'entretien du mobilier".

mC : Comment sont fixés les prix ?

Thibaut Cassard : "Concernant les prix, chaque propriétaire fixe librement ses tarifs, qui peuvent d’ailleurs être négociés via notre messagerie intégrée. Par exemple, une shampouineuse peut se louer entre 15 et 20€ par jour, des enceintes pour les mêmes prix, et du petit outillage à partir de moins de 10€.

La saisonnalité joue également un rôle important, notamment pour les équipements de jardinage et les loisirs d'extérieur. Quant aux différences entre régions comme la Franche-Comté, l’Alsace ou d'autres départements, elles sont minimes. Le besoin en objets est similaire d'une région à l'autre.

Cette dynamique de location présente un double avantage : le locataire économise en évitant l’achat d’un objet qu’il n’utilisera que ponctuellement, tandis que le propriétaire génère un revenu supplémentaire. En plus, cette économie circulaire fait du bien à l’environnement en réduisant la production d’objets neufs et donc notre empreinte carbone".

mC : Quelle sécurité ont les internautes lorsqu’ils louent ou mettent en location un objet ?

Thibaut Cassard : "La sécurité est une priorité sur NousLouons, et nous avons mis en place plusieurs mesures pour protéger aussi bien les locataires que les propriétaires. Tout d'abord, un contrat de location auto-généré est établi pour chaque transaction, ce qui permet de formaliser l'accord entre les deux parties en quelques clics, garantissant ainsi la transparence et la légalité de la location.

Ensuite, nous avons intégré une solution innovante avec notre partenaire Swickly pour gérer la caution. Contrairement aux systèmes traditionnels qui immobilisent une somme sur le compte bancaire du locataire, notre approche n’impacte pas sa capacité à effectuer d’autres achats (comme les courses, par exemple), tout en offrant une garantie pour le propriétaire.

Un état de l'objet est également réalisé au début et à la fin de chaque location, un peu comme un état des lieux pour un logement. Ce processus est sécurisé par un code unique que le locataire doit remettre au propriétaire pour confirmer la bonne réception de l'objet. Cela permet de documenter l’état de l'objet avant et après la location, et de protéger les deux parties en cas de désaccord.

Enfin, nous offrons un service de médiation qui peut intervenir en cas de litige, afin de trouver des solutions amiables et d'éviter tout conflit. Grâce à ces dispositifs, NousLouons assure une expérience de location sécurisée et sereine, pour que chacun puisse louer en toute confiance".

mC : Faut-il obligatoirement télécharger l’application pour louer un objet ? Est-ce payant ?

Thibaut Cassard : "Il n’est pas obligatoire de télécharger l’application NousLouons pour louer un objet. La plateforme est accessible aussi bien via l’application iOS et Android qu'en ligne sur mobile et PC, à l’adresse app.nouslouons.fr. Cependant, nous recommandons d'utiliser l'application, car elle offre une expérience utilisateur optimisée et plus fluide.

NousLouons est gratuit. La plateforme se finance grâce à des commissions sur les transactions. Toutefois, nous tenons à souligner que l’expérience utilisateur est une priorité pour nous. C’est pourquoi, le prix affiché sur l’application est le prix final que l’utilisateur va payer. Il n’y a pas de mauvaises surprises ou de frais additionnels à la fin du parcours, contrairement à ce que l’on peut rencontrer sur d’autres plateformes.

Par exemple, si une tondeuse à gazon est affichée à 18€ par jour, ce montant inclut déjà la commission que prend la plateforme. Cela garantit une transparence totale et une simplicité d’usage pour nos utilisateurs.

En plus de cela, nous avons récemment mis à disposition des professionnels un outil de gestion de leur activité de location. En d'autres termes, c'est un logiciel à destination des boutiques qui proposent de la location d'équipements/matériels et qui leur permet par exemple de gérer leur stock, leurs clients, avoir un planning des locations à venir, un contrat automatisé, proposer le paiement des locations et cautions en ligne ... Et surtout bénéficier de la visibilité de l'application NousLouons pour faire croître leur nombre de locations. Bien entendu, ils peuvent publier plus rapidement les annonces.

Cela permet également aux utilisateurs locataires sur NousLouons de bénéficier d'une plus large gamme d'objets proposés à la location. Et permet de centraliser toutes les offres de locations et donc démocratiser cet usage. Nous avons également une autre nouveauté, qui permet de faire de la publicité aux commerces locaux (pas spécialement acteur de la location). En effet, ceux-ci peuvent réserver la bannière publicitaire qui s'affiche sur l'accueil de l'application pour un rayon géographique souhaité".

