Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

QUOI DE 9 • Pousser la porte du piano bar Du Côté de Chez Souad, c’est faire un pas dans un univers où le temps semble suspendu. Ici, la musique se savoure avec élégance, et avec cœur. Dans une atmosphère feutrée, les notes de JAZZ et de SOUL s’élèvent et créent ce parfum d’intimité d’un lieu authentique qu’on croyait réservé aux grandes villes… Désormais, Besançon a son adresse.

LIEU DE RAFFINEMENT ET DE CONVIVIALITÉ

Né à La Nouvelle-Orléans en 1933, le concept de piano-bar a toujours eu ce petit supplément d’âme. On écrivait ses envies de chansons sur une serviette, et le pianiste les faisait vivre sous nos yeux. Billy Joel ou Andrea Bocelli y ont fait leurs armes, c’est dire…

Souad, elle, fait revivre cet esprit avec 4 CONCERTS LIVE PAR SEMAINE. Des standards intemporels de JAZZ et de SOUL qui parlent à toutes les générations, et rappellent que la musique est avant tout une histoire de partage.

LA MUSIQUE LIVE COMME LUXE DISCRET

Aujourd’hui, écouter un musicien jouer devant soi redevient un luxe rare. Chez Souad, ce luxe est à portée de main : des artistes venus de toute la France offrent leur talent et leur sensibilité au public bisontin. Rien ne remplace l’émotion d’un morceau interprété en direct, le regard complice entre un musicien et son auditoire, et ce frisson qui naît à la seconde.

Pour visualiser la vidéo d’un concert, cliquez ici

LE RAFFINEMENT DANS LES DÉTAILS

Ici, pas de fioriture inutile : l’élégance se cache dans les choix simples et justes. Une carte de vins et champagnes à prix doux (8 à 12 € le verre), des planches et assiettes orientales à partager (18 à 24 €), et surtout un cadre pensé pour l’échange et la détente. On discute, on rit, on savoure. Comme une bulle hors du temps, mais sans excès.

LA CARTE 0% ALCOOL - Sublimer le moment présent

Parce que la convivialité ne se résume pas seulement à l’alcool, Souad a choisi de mettre en avant French Bloom, une gamme de vins effervescents et d’effervescents (pour ne pas dire « champagne sans alcool ») qui prêtent ceux qui le souhaitent à célébrer autrement. Ici, chacun peut trinquer sans compromis, dans la même élégance, et garder toute la magie du moment.

