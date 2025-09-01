Lundi 1 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Economie
Quoi de 9 ?

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Publié le 01/09/2025 - 07:00
Mis à jour le 29/08/2025 - 15:03

QUOI DE 9 • Pousser la porte du piano bar Du Côté de Chez Souad, c’est faire un pas dans un univers où le temps semble suspendu. Ici, la musique se savoure avec élégance, et avec cœur. Dans une atmosphère feutrée, les notes de JAZZ et de SOUL s’élèvent et créent ce parfum d’intimité d’un lieu authentique qu’on croyait réservé aux grandes villes… Désormais, Besançon a son adresse.

© Souad
À Besançon, un pIano-bar :
1/2 - © Souad
2/2 - À Besançon, un pIano-bar : "Du côté de chez Souad" © @jack-varlet

LIEU DE RAFFINEMENT ET DE CONVIVIALITÉ

Né à La Nouvelle-Orléans en 1933, le concept de piano-bar a toujours eu ce petit supplément d’âme. On écrivait ses envies de chansons sur une serviette, et le pianiste les faisait vivre sous nos yeux. Billy Joel ou Andrea Bocelli y ont fait leurs armes, c’est dire…

Souad, elle, fait revivre cet esprit avec 4 CONCERTS LIVE PAR SEMAINE. Des standards intemporels de JAZZ et de SOUL qui parlent à toutes les générations, et rappellent que la musique est avant tout une histoire de partage.

Du côté de chez Souad © ©jack varlet

LA MUSIQUE LIVE COMME LUXE DISCRET

Aujourd’hui, écouter un musicien jouer devant soi redevient un luxe rare. Chez Souad, ce luxe est à portée de main : des artistes venus de toute la France offrent leur talent et leur sensibilité au public bisontin. Rien ne remplace l’émotion d’un morceau interprété en direct, le regard complice entre un musicien et son auditoire, et ce frisson qui naît à la seconde.

Du côté de chez Souad © ©jack varlet

Pour visualiser la vidéo d’un concert, cliquez ici

LE RAFFINEMENT DANS LES DÉTAILS

Ici, pas de fioriture inutile : l’élégance se cache dans les choix simples et justes. Une carte de vins et champagnes à prix doux (8 à 12 € le verre), des planches et assiettes orientales à partager (18 à 24 €), et surtout un cadre pensé pour l’échange et la détente. On discute, on rit, on savoure. Comme une bulle hors du temps, mais sans excès.

© ©jack varlet

LA CARTE 0% ALCOOL - Sublimer le moment présent

Parce que la convivialité ne se résume pas seulement à l’alcool, Souad a choisi de mettre en avant French Bloom, une gamme de vins  effervescents et d’effervescents (pour ne pas dire « champagne sans alcool ») qui prêtent ceux qui le souhaitent à célébrer autrement. Ici, chacun peut trinquer sans compromis, dans la même élégance, et garder toute la magie du moment.

Du côté de chez Souad © ©jack varlet

Infos +

  • Adresse : 19, avenue de Chardonnet - 25000 BESANCON (en face de la RODIA)
  • Concerts les jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
  • Horaires : du jeudi au Dimanche de 18h00 à 01h00
  • Service ++ : privatisation de la salle (avec ou sans concert) les mercredis soir
  • Les réservations sont ouvertes : 06 80 21 78 12 / contact@2dc-s.com

jazz musique Piano-bar soirée soul music

Publié le 1 septembre à 07h00 par Thierry Brenet
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Economie

Besançon
Economie
Quoi de 9 ?

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

QUOI DE 9 • Pousser la porte du piano bar Du Côté de Chez Souad, c’est faire un pas dans un univers où le temps semble suspendu. Ici, la musique se savoure avec élégance, et avec cœur. Dans une atmosphère feutrée, les notes de JAZZ et de SOUL s’élèvent et créent ce parfum d’intimité d’un lieu authentique qu’on croyait réservé aux grandes villes… Désormais, Besançon a son adresse.

jazz musique Piano-bar soirée soul music
Publié le 1 septembre à 07h00 par Thierry Brenet
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Nature

Une aide financière régionale accordée aux particuliers pour la destruction de nid de frelons asiatiques

L’organisme Fredon Bourgogne-Franche-Comté, en copilotage avec la section apicole Groupement de défense sanitaire de Bourgogne Franche-Comté (GDS BFC) a obtenu un financement par le Fonds vert, permettant de proposer aux particuliers un remboursement de 50€ pour chaque nid détruits de frelon asiatique à pattes jaunes. 

aide financière fonds vert frelon asiatique
Publié le 29 aout à 11h07 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Economie

Accompagnés par la BGE, 15 projets vont bientôt voir le jour…

Dans le cadre du dispositif national "Entrepreneuriat Quartiers 2030", l’association a mis en place, en mars 2025, la première promotion franc-comtoise de l’Accélérateur Émergence, un programme d'accompagnement intensif dédié aux futurs entrepreneurs issus ou souhaitant s’installer dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). 15 projets vont bientôt voir le jour.

bge
Publié le 27 aout à 16h01 par Hélène L.
Grand Besançon Métropole
Economie

Vie économique dans le Grand Besançon Métropole : l’heure du bilan…

VIDEO • Anne Vignot, la présidente de Grand Besançon Métropole, a donné une conférence de presse de rentrée à Temis ce 25 août 2025 sur la situation économique du territoire. L’occasion d’effectuer un bilan du mandat en cours et d’alerter sur la trajectoire que prend le gouvernement à propos de la loi de finances.

anne vignot économie Grand Besançon Métropole
Publié le 26 aout à 15h01 par Hélène L.
France
Economie Politique

Budget 2026 : François Bayrou va demander un vote de confiance à l’Assemblée nationale

Le premier ministre a annoncé lundi 25 août 2025 qu’il engagera la responsabilité de son gouvernement le 8 septembre prochain lors d’une session extraordinaire sur une déclaration de politique générale ayant pour objet la maîtrise des finances publiques françaises. François Bayrou va ainsi abattre une périlleuse carte pour faire adopter son plan d'économies budgétaires, mais son gouvernement semble voué à tomber tant les oppositions refusent unanimement de lui accorder un sursis.

assemblée nationale budget françois bayrou premier ministre vote de confiance
Publié le 26 aout à 08h26 par Elodie Retrouvey

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !

Finances, activité en hausse et fusion, le CHU de Besançon passe en revue l'année écoulée
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Curieux bisontins, touristes aventuriers ? Le territoire n'a pas fini de vous étonner...
Offre d'emploi
publi info 4

Bières en boucle 2025, une nouvelle édition à la Citadelle le 6 septembre !

Offre d'emploi : Mignotgraphie recrute un(e) Sérigraphe en CDI !
Infos Pratiques

Pendant quatre jours, les Instants gourmands investissent la place Granvelle
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos entrées pour le Musée Courbet

Une rentrée scolaire 2025 : "La priorité est la réussite des élèves sans exception", pour Nathalie Albert-Moretti

Sondage

 14.32
légère pluie
le 01/09 à 06h00
Vent
1.68 m/s
Pression
1011 hPa
Humidité
93 %
 