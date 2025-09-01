Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

LIEU DE RAFFINEMENT ET DE CONVIVIALITÉ
Né à La Nouvelle-Orléans en 1933, le concept de piano-bar a toujours eu ce petit supplément d’âme. On écrivait ses envies de chansons sur une serviette, et le pianiste les faisait vivre sous nos yeux. Billy Joel ou Andrea Bocelli y ont fait leurs armes, c’est dire…
Souad, elle, fait revivre cet esprit avec 4 CONCERTS LIVE PAR SEMAINE. Des standards intemporels de JAZZ et de SOUL qui parlent à toutes les générations, et rappellent que la musique est avant tout une histoire de partage.
LA MUSIQUE LIVE COMME LUXE DISCRET
Aujourd’hui, écouter un musicien jouer devant soi redevient un luxe rare. Chez Souad, ce luxe est à portée de main : des artistes venus de toute la France offrent leur talent et leur sensibilité au public bisontin. Rien ne remplace l’émotion d’un morceau interprété en direct, le regard complice entre un musicien et son auditoire, et ce frisson qui naît à la seconde.
Pour visualiser la vidéo d’un concert, cliquez ici
LE RAFFINEMENT DANS LES DÉTAILS
Ici, pas de fioriture inutile : l’élégance se cache dans les choix simples et justes. Une carte de vins et champagnes à prix doux (8 à 12 € le verre), des planches et assiettes orientales à partager (18 à 24 €), et surtout un cadre pensé pour l’échange et la détente. On discute, on rit, on savoure. Comme une bulle hors du temps, mais sans excès.
LA CARTE 0% ALCOOL - Sublimer le moment présent
Parce que la convivialité ne se résume pas seulement à l’alcool, Souad a choisi de mettre en avant French Bloom, une gamme de vins effervescents et d’effervescents (pour ne pas dire « champagne sans alcool ») qui prêtent ceux qui le souhaitent à célébrer autrement. Ici, chacun peut trinquer sans compromis, dans la même élégance, et garder toute la magie du moment.
Infos +
- Adresse : 19, avenue de Chardonnet - 25000 BESANCON (en face de la RODIA)
- Concerts les jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
- Horaires : du jeudi au Dimanche de 18h00 à 01h00
- Service ++ : privatisation de la salle (avec ou sans concert) les mercredis soir
- Les réservations sont ouvertes : 06 80 21 78 12 / contact@2dc-s.com