Nouvelle naissance d’une espèce menacée au zoo de la Citadelle de Besançon

À Besançon, la Citadelle héberge depuis presque 30 ans des espèces "locales et exotiques sensibles et précieuses". Dans son communiqué, le muséeum rappelle que son implication, le professionnalisme et le savoir-faire de ses équipes en matière de préservation et de reproduction de ces animaux exigeants "sont reconnus et dépassent largement le cadre du Parc zoologique".

Plusieurs actions engagées par les équipes du muséum sont ainsi menées en faveur du maintien de la biodiversité : la réintroduction d’animaux dans un milieu naturel restauré, le renforcement de populations sauvages, l’expertise scientifique pour les programmes de terrain, la pédagogie permettant de sensibiliser à la protection du vivant, le soutien financier aux projets de conservation et le maintien de populations animales de sauvegarde en milieu maîtrisé.

Si la réintroduction n’est actuellement pas possible pour une majorité de propithèques couronnés, elle sera possible à moyen terme prévient la Citadelle. C'est là l’objectif de pouvoir "maintenir en milieu maitrisé des animaux en vue de leur réintroduction". Un "pari" que fait le réseau des parcs zoologiques modernes, dont fait partie le Muséum de Besançon, "à l’heure où le grand public se questionne sur le lien entre naissance en zoos et protection de l’environnement".

Un ambassadeur de son espèce

La naissance d’un nouveau petit propithèque couronné donne ainsi "du sens à l’investissement quotidien de l’équipe du Parc zoologique, ses soigneurs, biologistes, vétérinaires et écologues engagés pour la préservation du vivant et de l’environnement" insiste le muséum.

Ce jeune primate né à Besançon fin février est actuellement considéré comme un ambassadeur de son espèce, permettant aux parcs zoologiques de protéger ces primates dans leurs milieux naturels. Pour exemple, depuis 2011, la Citadelle soutient financièrement l’association malgache "Sifaka conservation" qui œuvre à la préservation du Propithèque couronné. Cette association s’implique dans le développement durable permettant la protection des forêts, assurant le soutien à l’économie locale, et sensibilisant les populations sur les menaces qui pèsent sur cette espèce.

Zoom sur…

Le Propithèque couronné