Océane Godard dénonce l’implantation de Shein à Dijon : “le symptôme criant de l’abandon de nos valeurs”

L’ouverture prochaine d’un magasin Shein dans le centre-ville de Dijon provoque de vives réactions politiques. La députée de la Côte-d’Or, Océane Godard (PS), a publié le 4 novembre 2025 un communiqué dans lequel elle dénonce "un symbole de la faiblesse politique de l’Union Européenne et une menace pour nos territoires".

L’élue estime que cette implantation "n’est pas une simple anecdote commerciale : c’est le symptôme criant de l’abandon de nos valeurs et de notre souveraineté économique en Europe". Elle souligne que la Côte-d’Or, comme d’autres territoires, "subit déjà les ravages de la désindustrialisation et de la précarisation des commerces locaux".

Une critique du modèle économique de la marque chinoise

Dans son communiqué, Océane Godard dénonce le modèle économique du géant chinois du prêt-à-porter, qu’elle qualifie de "dumping social et écologique organisé". Selon elle, "l’arrivée de Shein dans nos villes illustre une logique mortifère, qui inonde nos villes de produits de basse qualité, fabriqués dans des conditions indignes, et qui asphyxie nos commerces de proximité".

L’élue accuse l’entreprise de "ne pas se contenter de concurrencer nos commerçants : elle les écrase", évoquant "l’exploitation éhontée de travailleurs en Asie" et "une production de masse destructrice pour la planète".

Un contexte de mobilisation politique contre les plateformes chinoises

Cette prise de position intervient quelques jours après la publication, dans Libération, d’une tribune co-signée par Océane Godard, l’eurodéputé Pierre Jouvet et plusieurs élus de gauche. Ce texte dénonçait déjà "l’accord honteux entre La Poste et Temu", autre plateforme chinoise accusée de pratiques commerciales déloyales.

Pour la députée, l’installation d’un magasin Shein en centre-ville "n’est pas un hasard : c’est une stratégie délibérée pour vider nos territoires de leur substance, de leur identité et de leur vitalité".

Un appel à une réaction européenne et citoyenne

Océane Godard appelle à une réaction ferme des institutions européennes. "Comment tolérer que des plateformes comme Shein profitent de notre marché commun sans respecter nos règles ?", interroge-t-elle. Elle demande à l’Union européenne "d’utiliser enfin sa puissance économique pour bloquer l’invasion de ces produits".

La députée conclut par un appel à la mobilisation citoyenne : "Ne laissons pas Shein devenir la norme. Soutenons nos commerces locaux, ceux qui créent des emplois, qui animent nos villes et qui préservent notre savoir-faire."

Et d’ajouter : "Nous ne sommes pas de simples consommateurs : nous sommes des consom’acteurs, et notre pouvoir d’agir et d’achat est une arme politique."