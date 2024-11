Octobre rose : 14.000 roses vendus à Besançon par ligue contre le cancer

Au total, 70 bénévoles ont été mobilisés pour préparer les roses au fort de Bregille à Besançon. En effet, il a fallu, "retirer les épines, les glisser dans les manchons, organiser les commandes et pour celles qui sont cassées", indique l’association qui précise que des dernières seront destinées aux petits pots de verre décorés par les bénévoles et achetés par les restaurateurs partenaires.

Ce don permettra "d’aider au final emmené de la recherche, accompagner les malades et les proches, et mettre en place des actions de prévention", indique l’association.

À propos de la Ligue Contre le Cancer du Doubs Besançon

Créé en 1958, le Comité rassemble les arrondissements de Besançon et Pontarlier. Des 103 comités en France, il est aujourd’hui l’un des plus actifs avec 500 bénévoles et 11 000 adhérents. Le Comité se démarque par ses événements : la Color life, la vente des roses, ou encore la Ronde de l’Espoir, mais aussi par son service "Proximité cancer" qui propose aux malades et leurs proches une aide psycho-sociale confidentielle et gratuite.