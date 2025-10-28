Octobre rose : Et si vous donniez vos cheveux pour confectionner des perruques ?

Les perruques médicales sont souvent utilisées lors de chimiothérapies. Elles peuvent avoir un coût élevé même si certaines sont en partie remboursées par la sécurité sociale. Il n’empêche qu’il peut y avoir un reste à charge important pour les patients suivant la qualité de la perruque… Il existe toutefois des moyens pour réduire ces coûts, comme le don de cheveux… On en parle ce mois d’octobre 2025 avec Johanna Dornier gérante de Beauty Hair, un salon de coiffure partenaire de l’association "Fake hair don’t care*".

Tout le monde est déjà allé ou s’est déjà fait couper les cheveux. Mais si on vous disait qu’au lieu de les jeter, il est possible de les donner ? C’est en tout cas le but de l’association "Fake hair don’t care". Elle s’attelle à récupérer les cheveux issus des dons afin de confectionner ensuite des perruques médicales pour les personnes atteintes de cancer.

Des envois temporairement suspendus, mais une collecte active dans les salons partenaires

Chaque année, le salon "Beauty Hair", situé 16 avenue Léo Lagrange à Besançon, envoie un à deux colis. "Au total, je dois envoyer environ 200 mèches, cela peut varier", nous explique Johanna Dornier, la gérante.

Contactée, l’association nous a expliqué que la collecte était temporairement suspendue suite à des "difficultés pour le stockage des cheveux en attente de tri", et "l’impossibilité d’organiser de nouvelles journées de tri dans notre local".

Chacun peut toutefois garder ses cheveux à son domicile s’il souhaite les couper seul le temps de la réouverture de la collecte. Il convient cependant de respecter certaines règles comme : une mèche de minimum 10 cm, avoir tressé la mèche (voir l’intégralité des critères ici). Dès la réouverture de la collecte, il sera possible de les envoyer par la poste : adresse : Association "Fake Hair Don't Care", BP 10448, 94152 Rungis Cedex. Pour le moment, conservez-les à votre domicile, suivez la réouverture via le site internet : https://fakehairdontcare.fr/ Ou les réseaux sociaux.

Pour celles et ceux qui préfèrent faire une coupe chez le coiffeur, Johanna conservera vos mèches coupées au sein du salon sans problème : "Je peux les garder très longtemps, il n’y a aucun risque qu’ils moisissent ou s’abîment", précise la gérante. À Chalezeule, le salon "Au carré roux" (coiffeur à domicile) situé 30 rue du Tartre fait également partie de l’association et collecte les cheveux.

Remarque : une perruque coûte de 250 à plusieurs milliers d'euros suivant la qualité. "Le prix de vente maximum pour ouvrir le droit à une prise en charge est fixé à 700 €, dont 250 € remboursés par l’Assurance Maladie" pour une perruque "faite au moins à 30 % de cheveux naturels, ou de cheveux synthétiques dont au moins 30 cm2 sont implantés exclusivement à la main", peut-on lire sur le site Ameli.fr.

Comment devenir partenaire ?

Vous êtes perruquier-e, coiffeuse-eur, ou bien une institution, il est possible de devenir partenaire en contactant par mail l'association Fake Hair Don't.

Infos +

L’association a sorti le livre "Les aventures de Miss Mèches" disponible ici.

* en français : "les faux cheveux, on s'en fiche".