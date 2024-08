On a goûté pour vous le nouveau sirop Ananas-Coco de Rième…

L’été est l’une des périodes idéales pour chercher de nouvelles boissons pour se désaltérer et faire voyager les papilles. Pendant les vacances, l’équipe de maCommune.info vous fait découvrir deux nouveautés de la marque mortuacienne historique, Rième. Cette semaine, on commence avec le nouveau sirop Ananas-Coco…

On sort les flûtes (on avait plus que ça au bureau en type de verre transparent), la fontaine à eau et la bouteille Rième de 25cl. On sert 1 à 1,5 cm de sirop et on ajoute l’eau fraîche.

Ce qui, déjà nous interpelle, c’est le parfum qui se dégage de la bouteille. Les yeux bandés, on pourrait pu deviner sans problème les arômes. ”Ça me fait penser à la pina colada”, dit Elodie, ”moi aussi”, répond le reste de l’équipe en choeur.

Allez, on goûte… santé !

”J’ai l’impression d’être en vacances à Tahiti”, commente Anne-Lyse. ”C’est très doux et pas trop sucré”, pour Alexane, ”et ce n’est pas écoeurant, c’est bien équilibré”, abonde Hélène.

De plus, les saveurs restent plutôt longtemps en bouche : aucun des arômes ne prend le dessus, c’est un très bon équilibre entre l’ananas et la noix de coco. Une vraie parenthèse exotique.

Rapidement, autour de la table, l’idée de créer des cocktails émerge sous forme de diabolo pour une version ”virgin”, dans un punch des îles ou en cocktail au verre en version fizz avec une point d’agrume. (À suivre sur maCommune.info…)

Avec une eau bien fraîche, ce sirop est très désaltérant et au-delà de cette qualité, c'est comme un petit bonbon suave, qui fait voyager les papilles, et plus concrètement, ça change des traditionnels sirops de fraise, grenadine, menthe, etc. C'est une vraie nouveauté.

Pour l’équipe de maCommune.info c’est ”très bon” à l’unanimité.

Infos +

Sirop Ananas Coco de Rième

Prix : plus ou moins 3€ selon les points de vente

