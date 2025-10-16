On passe à l’heure d’hiver bientôt !

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, la France passera officiellement à l’heure d’hiver. À 3 heures du matin, il faudra reculer sa montre d’une heure : il sera donc 2 heures. Autrement dit, on dort une heure de plus, une bonne nouvelle pour les ”marmottes” !

Ce changement d’heure, instauré à la fin des années 1970 pour réaliser des économies d’énergie, marque le retour des journées plus courtes et des soirées plus longues. Dès la semaine prochaine, le soleil se couchera donc plus tôt, souvent bien avant 19 heures, mais il se lèvera également plus tôt : un petit réconfort pour les lève-tôt.

Les appareils connectés (smartphones, ordinateurs, box Internet) se mettront à jour automatiquement. En revanche, pensez à vérifier les montres murales, les horloges de cuisine et les tableaux de bord de voiture : ces irréductibles du temps analogique auront besoin d’un petit ajustement manuel.

Ce passage à l’heure d’hiver restera en vigueur jusqu’au dernier week-end de mars 2026, date du prochain changement pour retrouver l’heure d’été.



Alors, avant de filer au lit samedi soir, un petit rappel : on recule d’une heure… et on profite d’un dimanche un peu plus long !