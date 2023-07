Où faire du paddle dans le Doubs ?

Moins sportif que le surf et plus ludique que le kayak, le paddle est la grande star des activités nautiques. La seule exigence est de savoir nager. Pour ceux qui n’ont jamais pratiqué, ce sport de glisse consiste à ramer debout sur une grande planche à l'aide d’une pagaie et du poids du corps. Idéal pour (re)découvrir les bassins du Doubs, le Lac Saint-Point ou encore les Gorges de la Loue.