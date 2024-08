Ouverture partielle de la nouvelle RN57 liaison A36-Devecey

Pour ce week-end de chassé-croisé entre "juillettistes" et "aoûtiens", les mouvements se répartiront entre le vendredi 2 et le lundi 5 août 2024 inclus. La circulation sera difficile sur l’ensemble de la période dans la vallée du Rhône et le long de la Méditerranée dans les deux sens, selon Bison Futé. En particulier, le samedi 3 août, la circulation devrait être extrêmement difficile sur l’ensemble des grands axes du pays. Bison futé vous recommande, dans la mesure du possible, de décaler votre déplacement pour éviter de prendre la route ce jour-là.