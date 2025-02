Patrimoine monumental en Bourgogne Franche-Comté : la gestion des collectivités locales passée au crible

Depuis octobre 2024, la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté (CRC BFC) s’est attelée à une mission d’envergure : évaluer la gestion du patrimoine monumental protégé par les collectivités locales. Dans le cadre d’une enquête nationale pilotée en lien avec la Cour des Comptes et sept autres chambres régionales des comptes, la CRC BFC a déjà publié vendredi 7 février 2025 neuf rapports et prévoit d’en diffuser vingt d’ici septembre 2025.

Cette enquête vise à analyser les stratégies mises en place par les collectivités pour protéger, conserver et valoriser leur patrimoine classé ou inscrit au titre des monuments historiques. Plusieurs questions clés sont posées : ces collectivités sont-elles pleinement conscientes de l'importance de leur patrimoine ? Ont-elles les ressources nécessaires pour en assurer la préservation ? Les dispositifs de protection sont-ils compatibles avec les impératifs d’aménagement et de développement ? Enfin, le patrimoine est-il utilisé comme un levier d’attractivité et de dynamisme territorial ?

Une méthodologie rigoureuse et de premiers résultats concrets

Pour mener à bien cette étude, la CRC BFC a audité de nombreux organismes locaux à travers la région. Déjà, des rapports ont été publiés concernant des communes comme Besançon, Montréal, Salins-les-Bains ou encore Saulieu, ainsi que sur les départements du Doubs et de la Saône-et-Loire. D’ici septembre, des analyses complémentaires viendront s’ajouter, portant sur des villes telles qu’Autun, Dijon, Dole ou Nevers, ainsi que sur l’Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) de la Saline royale d’Arc-et-Senans.

Une restitution attendue en septembre 2025

Les conclusions de cette vaste enquête seront présentées à l’occasion des Journées européennes du patrimoine en septembre prochain, sous la forme d’un rapport national et d’un rapport régional spécifique à la Bourgogne-Franche-Comté. L’objectif ? Identifier les bonnes pratiques, mais aussi mettre en lumière les difficultés rencontrées par les collectivités locales dans la gestion de leur patrimoine monumental. Ces publications devraient permettre de proposer des axes d’amélioration concrets pour mieux préserver et valoriser ces trésors architecturaux et historiques.