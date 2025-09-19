Vendredi 19 Septembre 2025
Alerte Témoin
France
Economie

Pierre Moscovici annonce qu'il va quitter la Cour des comptes

Publié le 19/09/2025 - 11:00
Mis à jour le 19/09/2025 - 08:36

Le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a annoncé jeudi 18 septembre 2025 dans une lettre interne son départ de l'institution après cinq ans à sa tête avec un poste à la Cour des comptes européenne en ligne de mire.

© Cour des comptes
© Cour des comptes

"La France a proposé ma candidature en qualité de nouveau membre français de la Cour des comptes européenne. Cette proposition sera soumise au Parlement européen et au Conseil à l'automne, en vue d'une nomination à partir du 1er janvier 2026", selon ce courrier dont l'AFP a obtenu copie.

"Cette proposition m'honore et constitue le prolongement de mon engagement depuis plus de quarante années au service des juridictions financières, de l'Etat et des institutions européennes”, assure le responsable.

Pierre Moscovici, 68 ans, avait été nommé en 2020 premier président de la Cour des comptes, et a vu son mandat prolongé jusqu'à septembre 2026 par un décret reculant la limite d'âge à ce poste daté du 15 juillet dernier. S'il indique avoir décidé de "clore son mandat avant son terme de septembre 2026", Pierre Moscovici assure que son "mandat ne s'achève pas aujourd’hui": "Jusqu'à son terme je serai pleinement mobilisé à vos côtés”.

"En janvier, je partirai fier d'avoir été à la tête d'une institution et d'un collectif exceptionnels et tout entier dévoués à l'intérêt général”, ajoute-t-il.

(AFP)

Publié le 19 septembre à 11h00
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

EP Climbing célèbre 40 ans d’innovation et compte bien rester leader mondial de l’escalade

Née au début des années 1980 sous l’impulsion de l’ingénieur et grimpeur François Savigny, l’entreprise Entre-Prises, aujourd’hui EP Climbing faisant partie du groupe franc-comtois Abéo, a marqué l’histoire de l’escalade en inventant la première prise amovible. Cette innovation brevetée a ouvert la voie à l’industrialisation de la pratique indoor.

Abéo anniversaire escalade
Publié le 19 septembre à 10h03 par Alexane
Franche-Comté
Economie Société

Le Crédit Agricole Franche-Comté lance sa fondation d’entreprise

Le Crédit Agricole Franche-Comté a lancé ce jeudi 18 septembre à la Saline royale d’Arc-et-Senans, la création de sa fondation d’entreprise, dotée d’un budget de 2,5 millions d’euros sur cinq ans. L’objectif affiché est de renforcer son action dans le mécénat et de soutenir des projets structurants sur le territoire.

crédit agricole franche-Comté fondation crédit agricole
Publié le 19 septembre à 09h54 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie Société

La Bourgogne-Franche-Comté, région la plus touchée par la vulnérabilité énergétique

Selon une étude de l’Insee Bourgogne-Franche-Comté, 295.000 ménages de la région doivent consacrer plus de 9,2 % de leur revenu disponible pour maintenir un confort thermique standard dans leur logement. Cela représente 24 % des ménages, un taux bien supérieur à la moyenne nationale de 17,4 %. ”La Bourgogne-Franche-Comté est la région la plus touchée par la vulnérabilité énergétique liée au logement”, souligne le rapport de l’Insee BFC.

argent chauffage énergie étude Insee rénovation energetique vulnérabilité énergétique
Publié le 19 septembre à 08h30 par Alexane
Besançon
Economie Société

Cap vers l’emploi à Besançon : plus de 3.850 visiteurs pour la 4e édition

La quatrième édition du salon Cap vers l’emploi s’est tenue ce jeudi 18 septembre au parc des expositions Micropolis à Besançon. Organisé par Grand Besançon Métropole avec le soutien du Département du Doubs, l’événement a réuni plus de 3.850 personnes venues à la rencontre des 143 entreprises, institutions et cabinets de recrutement présents. Au total, plus de 1.000 offres d’emploi étaient proposées.

cap vers l'emploi emploi groupe doras métier nicolas bodin
Publié le 18 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Economie Vie locale

À Besançon, le concours Talents des Cités valorise l’énergie entrepreneuriale des quartiers

Le 11 septembre dernier, l’édition locale du concours Talents des Cité a récompensé plusieurs entrepreneurs issus des quartiers prioritaires de Besançon et de ses environs à la préfecture du Doubs. Créativité, engagement et persévérances ont ainsi été mis à l’honneur en présence du préfet du Doubs Rémi Bastille et de la maire de Besançon, Anne Vignot. 

prefecture du doubs talents des cités
Publié le 16 septembre à 14h03 par Elodie Retrouvey
HAUTE-SAÔNE (70)
Culture Economie

La Rochère fête ses 550 ans avec un verre signé matali crasset

Installée à Passavant, en Haute-Saône, la verrerie La Rochère célèbre en 2025 ses 550 ans d’existence. À cette occasion, la plus ancienne verrerie encore en activité en Europe s’associe à la designeuse matali crasset pour créer un gobelet emblématique. Celui-ci met en lumière la goutte d’eau, élément central du projet.

anniversaire c'est nouveau ! design la rochere matali crasset verre
Publié le 16 septembre à 08h39 par Alexane

