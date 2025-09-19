Pierre Moscovici annonce qu'il va quitter la Cour des comptes

Le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a annoncé jeudi 18 septembre 2025 dans une lettre interne son départ de l'institution après cinq ans à sa tête avec un poste à la Cour des comptes européenne en ligne de mire.

"La France a proposé ma candidature en qualité de nouveau membre français de la Cour des comptes européenne. Cette proposition sera soumise au Parlement européen et au Conseil à l'automne, en vue d'une nomination à partir du 1er janvier 2026", selon ce courrier dont l'AFP a obtenu copie.

"Cette proposition m'honore et constitue le prolongement de mon engagement depuis plus de quarante années au service des juridictions financières, de l'Etat et des institutions européennes”, assure le responsable.

Pierre Moscovici, 68 ans, avait été nommé en 2020 premier président de la Cour des comptes, et a vu son mandat prolongé jusqu'à septembre 2026 par un décret reculant la limite d'âge à ce poste daté du 15 juillet dernier. S'il indique avoir décidé de "clore son mandat avant son terme de septembre 2026", Pierre Moscovici assure que son "mandat ne s'achève pas aujourd’hui": "Jusqu'à son terme je serai pleinement mobilisé à vos côtés”.

"En janvier, je partirai fier d'avoir été à la tête d'une institution et d'un collectif exceptionnels et tout entier dévoués à l'intérêt général”, ajoute-t-il.

