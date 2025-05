Piscines de Besançon : réouverture de Port Joint ce samedi 24 mai

La Ville de Besançon vient d’annoncer la réouverture de la piscine de Port Joint à compter de ce samedi 24 mai 2025. On en profite pour faire le point sur les ouvertures, horaires et tarifs des piscines de Besançon et Chalezeule durant la période estivale.

Piscine Port joint : réouverture ce samedi 24 mai 2025

La piscine Port-joint réouvre ses portes le weekend des 24 et 25 mai de 14h à 18h avec pour l’occasion un weekend d’animations comprenant des activités diverses telles que : aquagym, yoga, activités sportives, jeux et des surprises…

La piscine sera ouverte en horaires de pré-saison jusqu’au 20 juin. Soit de 12h à 14h et de 17h à 19h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis et de 14h à 18h les mercredis, samedis et dimanches.

À compter du 21 juin, la piscine ouvrira en horaires d’été soit de 12h à 19h30 les lundis et de 10h30 à 19h30 du mardi au dimanche. La piscine sera ouverte jusqu’au 31 août 2025.

Attention : horaires exceptionnels les 29 et 30 mai de 14h à 18h.

Le restaurant Le Grand Bain sera ouvert midi et soir durant les jours d’ouverture de la piscine. Une partie snacking est également proposée durant les horaires d'ouverture de la piscine.

Port Joint - 2 avenue de Chardonnet, 25000 Besançon

Tarifs 2025 :

Ticket adulte : 5 € l’entrée

Ticket réduit : 3 € l’entrée (- 18 ans, étudiant, bénéficiaire RSA, demandeur d’emploi, créneau du lundi, mardi, jeudi et vendredi (en pré saison), entrée sur site après 17h30 (en pleine saison))

Carte de 10 entrées adultes : 40 € / carte de 10 entrées tarif réduit : 24 €

Gratuit : – 4 ans ; public handicap

Tarif réduit et gratuit : sur présentation d’un justificatif à l’achat et au contrôle

Piscine Chalezeule : ouverture le samedi 21 juin 2025

La piscine de Chalezeule ouvrira ses portes à compter du samedi 21 juin et jusqu’au dimanche 31 août 2025.

Horaires : les lundis de 12h à 19h30 et du mardi au dimanche de 10h30 à 19h30.

Piscine de Chalezeule - 12 route de Belfort, 25220 Chalezeule

Tarifs 2025 :

Ticket adulte : 3,10 € l’entrée

Ticket réduit : 2 € l’entrée (- 18 ans, étudiant, bénéficiaire RSA, demandeur d’emploi, entrée sur site après 17h30)

Carte de 10 entrée adultes : 28 € / carte de 10 entrées tarif réduit : 17 €

Gratuit : - 1 ans ; public handicap

Tarif réduit et gratuit : sur présentation d’un justificatif à l’achat et au contrôle

Piscine Mallarmé

La piscine Mallarmé sera ouverte jusqu’au 14 juin et fermera ses portes à partir du dimanche 15 juin 2025.

Attention : fermeture les 29 et 30 mai.

Piscine Mallarmé - 13 rue Mallarmé, 25000 Besançon

Tarifs (du 1er janvier au 31 décembre 2025) :

Ticket adulte : 4 € l’entrée ; 29 € la carte 10 entrées

Ticket réduit : 2,70 € l’entrée ; 18,50 € la carte 10 entrées (-18 ans, étudiant, bénéficiaire RSA, demandeur d’emploi)

Gratuit : -4 ans, public handicap

Groupe : adulte : 3 €/pers / réduit : 2 €/pers (-18 ans, étudiant, bénéficiaire RSA, demandeur d’emploi)

Tarif réduit : sur présentation d’un justificatif à l’achat et au contrôle

Tarif groupe : accessible à partir de 8 personnes

Piscine La Fayette : ouverture estivale à compter du 30 juin

Contrairement à l’an passé, la piscine La Fayette ne subira pas de fermeture estivale puisque les travaux de réaménagement de la patinoire sont terminés, celle-ci étant complètement opérationnelle depuis début mai, nous a confirmé Simon Devaux, le responsable du service piscines et patinoire de la Ville de Besançon. Elle basculera en horaires d'été à compter du 30 juin 2025 et ouvrira les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 10h30 à 19h30 ; le mardi de 12h à 19h30 et le dimanche de 10h30 à 17h.

Attention : horaires exceptionnels les 29 et 30 mai de 9h30 à 17h.

Piscine La Fayette - 5 rue Louis Garnier 25000 Besançon

Tarifs (du 1er janvier au 31 décembre 2025) :



Ticket adulte : 5,20 € l’entrée ; 41 € la carte 10 entrées

Ticket réduit : 3,70 € l’entrée ; 27 € la carte 10 entrées (-18 ans, étudiant, bénéficiaire RSA, demandeur d’emploi)

Gratuit : -4 ans, public handicap

Groupe : adulte : 4 €/pers / réduit : 2,70 €/pers (-18 ans, étudiant, bénéficiaire RSA, demandeur d’emploi)

Tarif réduit : sur présentation d’un justificatif à l’achat et au contrôle

Tarif groupe : accessible à partir de 8 personnes

Infos pratiques toutes piscines