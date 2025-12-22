Plus de 100 structures labellisées “France santé” en Bourgogne-Franche-Comté : quelles sont les promesses ?

Le réseau "France santé", destiné à renforcer l’accès aux soins de proximité sur l’ensemble du territoire, est désormais opérationnel en Bourgogne-Franche-Comté. À l’issue d’une première phase de labellisation, plus de 100 structures de santé ont obtenu le label à l’échelle régionale, a-t-on appris dans un communiqué du 19 décembre 2025.

Cette première vague de labellisation s’inscrit dans un travail conduit conjointement par les services de l’État et les acteurs locaux. Selon le communiqué de l’Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, le réseau est mis en œuvre "sous la conduite des préfets de chaque département et de l’Agence Régionale de Santé, en lien avec les Conseils départementaux et les acteurs des territoires".

L’objectif affiché est de proposer une offre de soins "rapide, lisible et équitable sur l’ensemble du territoire", en réponse aux enjeux d’accès aux soins, notamment dans les zones sous-dotées.

103 structures labellisées dans la région

Conformément aux engagements pris lors du lancement du recensement, une première série de structures a été labellisée dans chacun des départements de Bourgogne-Franche-Comté. "Au total, 103 structures volontaires ont été labellisées pour cette 1ère vague dans la région", précise l’ARS.

Ces structures sont majoritairement des maisons de santé pluriprofessionnelles, au nombre de plus de 70. Le réseau comprend également 17 centres de santé, trois cabinets de groupe, cinq hôpitaux de proximité, trois équipes de soins primaires, ainsi qu’un centre de soins non programmés et un médicobus.

Un accès aux soins en moins de 30 minutes

Le dispositif "France santé" s’inscrit dans une ambition nationale portée par le gouvernement. Il vise notamment à "garantir un accès aux soins pour tous les Français, à moins de 30 minutes de chez eux, et un rendez-vous médical sous 48 heures".

Pour obtenir la labellisation, les structures devaient répondre à quatre critères définis au niveau national. L’ARS rappelle notamment "la présence garantie dans la structure d’un médecin et d’une infirmière", des consultations "sans dépassement d’honoraires (secteur 1)", une ouverture "au moins 5 jours par semaine" et la participation à la permanence des soins ou au service d’accès aux soins (SAS).

Des actions complémentaires prévues

Au-delà de la reconnaissance officielle, la labellisation doit permettre le déploiement de nouvelles actions en faveur de la santé publique. Elle vise à "améliorer l‘accès à la santé dans la région", notamment par le développement de parcours de soins spécifiques, en particulier pour "l’insuffisance cardiaque, la santé mentale, [ou] le diabète".

Le communiqué évoque également le renforcement de la prévention, autour de thématiques telles que "la nutrition, l’obésité, l’asthme", ainsi que le développement de la télémédecine et de la téléexpertise, en dermatologie ou en cardiologie.

Une dynamique appelée à se poursuivre

Cette première vague n’est qu’une étape. L’ARS Bourgogne-Franche-Comté indique que "d’autres structures seront labellisées en 2026" dans la région, afin de poursuivre l’extension du réseau "France santé" et de consolider l’offre de soins de proximité sur l’ensemble du territoire.