Plus de modernité et d'économies d'énergies pour le nouveau gymnase de Sancey

Après plus d’un an en chantier, les travaux de rénovation du gymnase intercommunal à Sancey viennent de s’achever. Depuis le 4 mars 2024, les associations sportives et les écoles du secteur peuvent désormais se réapproprier ce bâtiment, agrandi et remis aux normes environnementales.

Construit en 1991 et seul gymnase sur la communauté de communes, le gymnase intercommunal est un lieu central pour les écoliers, les collégiens et les associations sportives du secteur. Pas moins de 10 structures utilisent le gymnase tout au long de l’année, ne laissant que de rares créneaux le dimanche après-midi : l’école de Sancey, les deux collèges, le périscolaire, le Belleherbe-Sancey Foot, le Badminton Club, les jeunes sapeurs-pompiers et les pompiers, le Sporting club (foot vétéran), le Tennis Club et le Sancey Handball.

En 2022, l’ancienneté du bâtiment et l’anticipation de la hausse du prix de l’énergie poussent les élus de la communauté de communes à prévoir la rénovation du gymnase. En accord avec les utilisateurs, et notamment les collèges, un cahier des charges est soumis aux architectes du cabinet Archi-Tech de Besançon pour la rénovation complète du bâtiment.

Un gymnase plus grand, plus économe en énergie

Le nouveau gymnase dispose désormais de deux grandes zones de rangement, une zone vestiaire agrandie et mise aux normes avec deux grands vestiaires, un vestiaire arbitre équipé du Wifi et une infirmerie. La salle de sport dispose désormais de gradins pouvant accueillir une centaine de spectateurs et d’un sol rénové.

La chaudière à gaz est désormais remplacée par une chaudière à granulés, le toit est équipé de panneaux photovoltaïques et l’isolation a été totalement revue. Le gymnase répond à présent aux normes des bâtiments basse consommation, normes conditionnant une grande partie des aides des cofinanceurs.

Des infrastructures pour améliorer la pratique du sport

La rénovation du gymnase est un projet d'environ 1.847.500€ HT, dont 37.500€ pour renouveler les équipements sportifs. Ce projet, financièrement très important pour la communauté de communes du Pays de Sancey Belleherbe, s'est réalisé grâce à la participation du Département du Doubs, de la Région Bourgogne Franche-Comté, du Syded, de l’Etat et de l’Agence nationale du sport pour des subventions atteignant environ 80% du montant du projet. La banque locale a également participé au financement de ce bâtiment.

La modernisation de cette structure sportive intervient seulement deux années après la construction d’un espace multi-sport situé juste à côté, composé d’un city-stade, d’une piste d’athlétisme, d’îlots de fitness et d’équipements handisports. Cet espace sportif constitué d’un gymnase, de deux courts de tennis, du terrain multisport et situé entre l’école et le collège de Sancey témoigne de la volonté politique de la communauté de communes du Pays de Sancey Belleherbe de favoriser l’activité sportive de tous, et notamment des plus jeunes.

