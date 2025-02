Pôle Viotte : 385 agents de la Région officiellement installés à Besançon

Depuis le mois d’octobre 2023, ce sont donc 385 agents qui ont pris place dans les 7.000 m2 de ce nouvel espace de six étages.

À proximité immédiate de la gare Viotte à Besançon, on retrouve désormais le pôle regroupant un immeuble issu du programme immobilier neuf Génius, un ensemble résidentiel porté par le promoteur SMCI Editeur Immobilier ainsi que plusieurs services de l’état : l’Agence régionale de santé (ARS), la Direction départementale des territoires (DDT), la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), la Direction régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP), l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), le Secrétariat général commun départemental (SGCD).

Le second bâtiment, lui, regroupe les services de la région qui étaient auparavant concentrés sur plusieurs sites notamment à Planoise et Bregille. Il s’agit de : la direction de la transition énergétique et environnementale, la direction des mobilités et infrastructures, la direction communication et relations avec les citoyens, la direction de l’agriculture et forêt-aménagement du territoire, la direction de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi, la direction tourisme, la direction inventaire et patrimoine -culture-sport et jeunesse, la direction de l’orientation et parcours professionnels, la direction de l’économie et enfin la direction Europe et rayonnement international.

Toujours sous la main de maître de l’architecte Brigitte Métra, le pôle Viotte s’affiche fièrement à l’entrée de la ville. L’occasion pour les acteurs présents lors de l’inauguration d’exprimer leur ressenti sur ce pôle qui a été longuement pensé, notamment et principalement sous le mandat de Jean-Louis Fousseret, ancien maire de la ville de Besançon, présent pour l’occasion.

Marie-Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

"Il s’agissait de construire un véritable pôle multimodal en rendant la gare traversante, plus accessible en intégrant l’arrivée du tram (…) Pour la Région, il fallait rassembler notre personnel, optimiser notre patrimoine immobilier, mais aussi de se rapprocher de la gare. Ce qui n’est pas neutre dans une communauté bi-sites".

Gilles Da Costa, directeur des services de la Région

"Cet objet architecture, devenu lieu de vie, témoigne de l’engagement de la collectivité régionale dans plusieurs politiques publiques (…) grâce à la facilité de communication et aux conditions de travail, beaucoup de collègues de Dijon ont plaisir à venir travailler à Besançon. C’est un trait d’union dans cette fusion".

Christophe Froppier, président de la SEDIA

"Le projet concerne 27.000 m2. 7.500 m2 ont été livrés dès l’été 2021 au service de l’Etat (…) Sedia est le promoteur des bâtiments du pôle tertiaire dans sa globalité associé avec le promoteur SMCI afin de vendre le bâtiment à la Région Bourgogne-Franche-Comté."

Brigitte Métra, architecte du Pôle Viotte

"Voir le fruit de son travail prendre vie avec bonheur est le rêve de tout architecte (…) je remercie madame la maire pour son soutien précieux à des moments clés et évidemment à monsieur Fousseret, maire bâtisseur, qui a eu le courage, la vision et l’intelligence de faire en sorte que ce projet advienne".

Anne Vignot, maire de Grand Besançon Métropole

"Pour que cette idée se réalise, il faut de l’intelligence collective (…) Il était important de se demander comment on envisageait l’avenir de ce lieu-là. C’était aussi la vision de remettre la gare dans sa fonction principale qui est une porte d’entrée d’une ville et d’un territoire".

Rémi Bastille, préfet du Doubs

"Aménager l’espace est une des belles fonctions des collectivités. J’ai un regard particulier sur ce site, car nous avons déjà un "Viotte 2.0" avec l’adaptation de ce bâtiment et comment l’utiliser au niveau des modes de travail (…) la proximité avec la gare permet également de faire vivre la région Bourgogne-Franche-Comté".

Un hommage aux femmes qui ont marqué la région

Une place particulière a été réservée aux femmes qui ont marqué la Bourgogne-Franche-Comté. Ainsi, chaque salle de réunion (18 au total) porte le nom d’une figure de la région.

Nous retrouvons :