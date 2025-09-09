“Pot de départ” de François Bayrou à Besançon : prochaine mobilisation le 10 septembre

Ce lundi 8 septembre à 20h, plus de 200 personnes se sont retrouvées place du 8 Septembre à Besançon, pour marquer la fin du mandat de François Bayrou et de son gouvernement, écartés après le vote de confiance. L’occasion, pour les participants, de "fêter" ce départ mais aussi de préparer la mobilisation prévue le 10 septembre.

Quelques bouteilles ont été débouchées sur la place pour saluer ce qu’ils considèrent comme une victoire. Mais, au-delà de ce moment festif, les revendications se sont rapidement tournées vers les prochains jours avec l’objectif de la démission d’Emmanuel Macron. Karine Laurent, secrétaire du syndicat Snuipp-FSU du Doubs arappelé que "le budget de Bayrou sera repris par un(e) prochain(e) Premier(e) ministre", avant d’ajouter : "c’est une nouvelle lutte qui s’ouvre là, il faut qu’on soit nombreuses et nombreux (…) Tout est bon tant qu’on peut éveiller la conscience d’un maximum de citoyennes et de citoyens pour les inviter à nous rejoindre (…)".

La prochaine journée d’action est donc fixée au mercredi 10 septembre. Un premier rassemblement aura lieu dès 6h00 au rond-point de Chalezeule. À 13h00, l’intersyndicale convie la population place du 8 Septembre pour une assemblée générale. Une seconde réunion est prévue à 18h00 afin de "faire le bilan de la journée" et d’envisager la suite de la mobilisation locale.