Pour mieux se déplacer en Bourgogne – Franche-Comté, roulons Mobigo.

Les innovations de la Région en matière de mobilité ont d’ailleurs été récompensées en 2021 par l’Observatoire de l’innovation publique avec 2 trophées Territoria.

Territoria Or dans la catégorie "mobilité" pour la politique régionale de mobilité qui vise à "se déplacer simplement et à un prix abordable en Bourgogne-Franche-Comté" notamment grâce au système d’information multimodal Mobigo.

Territoria Argent dans la catégorie "transformation numérique" pour la billettique des transports scolaires 2School. Développée par l’entreprise Ubi Transports, elle permet de connaître en temps réel la liste des élèves à bord des cars Mobigo.

La collectivité bénéficie du soutien financier de l’Europe et investit régulièrement pour proposer des services et des aménagements qui facilitent l’accès des Bourguignons - Francs-Comtois à des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle.

Les services Mobigo offrent des solutions de mobilité qui riment avec confort, économie et qualité de vie. Des avantages multiples au quotidien pour les utilisateurs, qui sont aussi des arguments solides pour tous ceux qui hésiteraient encore à laisser leur voiture au garage. Choisir un mode de transport alternatif, c’est profiter de temps libre dans le car, du confort des nouveaux trains Mobigo, améliorer sa santé grâce au vélo et bien entendu protéger l’environnement et son porte-monnaie !

La Région a par ailleurs en charge les transports scolaires : elle organise et finance chaque jour les transports de plus de 125 000 élèves sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté (hors agglomérations et Territoire de Belfort).

Changez vos habitudes et voyagez tout confort en économisant vite et fort… Roulez Mobigo.

Pour en savoir plus :