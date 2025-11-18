Premier Forum de l’engagement citoyen et du volontariat ce mercredi à Besançon

Organisé par la préfecture du Doubs, le forum de l’engagement citoyen et du volontariat aura lieu le mercredi 19 novembre 2025 de 9h à 17h au Grand Kursaal de Besançon. Il s’agit de la première édition dans le département du Doubs.

"Le monde associatif, au service de causes aussi variées que l’environnement, la santé, ou encore la sécurité, démontre chaque jour que l’engagement individuel peut faire bouger les lignes et que les associations sont un maillon essentiel de notre société" explique d’emblée la préfecture du Doubs dans son communiqué.

Assurés aussi bien par des organismes publics que par des structures associatives, les métiers de la sécurité civile sont occupés par des femmes et des hommes engagés au service de la société, ainsi que par de nombreux volontaires, parfois dès leur plus jeune âge.

Démonstrations, ateliers, conférences et échanges

C’est dans ce contexte que se tiendra la première édition du Forum de l’engagement citoyen et du volontariat dans le Doubs, le mercredi 19 novembre 2025, de 9h à 17h au Grand Kursaal de Besançon. Ce forum est ouvert à tous précise la préfecture.

De nombreuses structures présentes :

L’armée de terre, de mer et de l’air

La police et la gendarmerie nationale

Les sapeurs-pompiers

La Croix Rouge française

L’association de protection civile

L’Ordre de Malte

Franche-Comté Sauvetage Secourisme

L’association C’Possible

L’office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG)

L’association départementale à la jeunesse, à l’engagement et aux sports

Le service civique

La direction départementale des territoires (unité sécurité routière)

La préfecture du Doubs (service interministériel de défense et de protection civile)

Durant toute la journée, ces structures publiques et associatives présenteront au grand public et aux scolaires leurs activités, leurs métiers et leurs engagements. Les visiteurs pourront échanger avec des professionnels et des bénévoles, participer à des démonstrations, des ateliers, des conférences ou encore apprendre les gestes qui sauvent.

