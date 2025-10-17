Prendre soin de ceux qui soignent : une nouvelle initiative à Besançon

Face au mal-être croissant des professionnels de santé, CaPaciTéS Besançon et Métropole et l’association Le Don du Souffle (DDS) lancent une série d’ateliers destinés à améliorer le quotidien des soignants et à renforcer le lien entre eux. "Prendre soin des professionnels de santé : une priorité", rappellent les porteurs du projet dans leur communiqué du 17 octobre 2025.

Afin de mieux comprendre la situation, la CPTS et DDS ont diffusé un questionnaire auprès des soignants du Grand Besançon. Sur les 394 réponses recueillies, les résultats confirment une réalité préoccupante : 9 répondants sur 10 se disent submergés par leur charge de travail, 80 % se sentent émotionnellement épuisés, un sur deux peine à se détendre après sa journée, et 45 % déclarent se sentir isolés.

"L’instant des soignants" : un espace pour souffler

De ce constat est née une initiative baptisée "L’instant des soignants", "une initiative créée par et pour les soignants". Son objectif : "créer des lieux rassurants et soutenants pour les soignants, leur proposer du lien et des échanges entre pairs. En bref, prendre soin de ceux qui prennent soin de nous."

L’un des points forts du dispositif est son ancrage professionnel : "Il s’agit d’un projet porté par des soignants, médecins, infirmières, psychologues, etc."

Trois types d’ateliers pour répondre aux attentes

Le questionnaire a permis d’identifier les thématiques prioritaires : 56 % des participants se disent intéressés par des ateliers sur la gestion des émotions, 49 % par des échanges entre pairs, et 46 % par des activités physiques.En réponse, trois catégories d’ateliers sont désormais proposées à Besançon :

Ateliers d’activité physique : pour expérimenter différentes pratiques favorisant "l’évacuation du stress, l’amélioration du sommeil, la mise à distance d’émotions négatives et la création de lien".

Ateliers d’analyse de la pratique : des séances "encadrées et bienveillantes" offrant "un cadre unique pour transformer l’expérience individuelle en apprentissage collectif".

Ateliers de gestion des émotions : des espaces "sécurisés et bienveillants pour explorer ses émotions, mieux les comprendre et développer des stratégies pour les gérer efficacement au quotidien".

Une écoute disponible en continu

L’initiative souhaite également valoriser la ligne d’écoute SPS (Soins aux Professionnels de Santé), accessible 24 h/24 et gratuite, qui permet aux soignants de bénéficier d’un accompagnement psychologique assuré par des professionnels.