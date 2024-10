Présente à Bonal ce soir, Le Sommer, 35 ans, regarde "devant" avec les Bleues

L'attaquante des Bleues, Eugénie Le Sommer, la plus capée de l'équipe de France avec 195 sélections à 35 ans, veut "voir devant" et ne se fixe "pas de limite" avec les Bleues après l'échec des Jeux olympiques.

"La question s'est posée, ce que j'ai envie de faire, mon état personnel, ma vie personnelle et ma vie de footballeuse. La question m'a effleuré l'esprit car, comme après chaque compétition, je fais mon auto-critique et forcément c'est une question que je me suis posée, mais cela n'a pas duré longtemps. Si je suis ici c'est que j'ai envie de voir devant et continuer d'apporter quelque chose à cette équipe", a déclaré jeudi en conférence de presse Eugénie Le Sommer, vice-capitaine des Bleues.

"J'ai envie d'être dans un projet où je me sens bien. Je sais qu'il compte sur moi et j'ai envie de lui rendre ça, je suis contente de faire partie de cette équipe", a-t-elle assuré, voulant mettre derrière elle "les moments compliqués".

L'Euro comme dernier objectif ?

"J'aimerais bien qu'on arrive à gagner quelque chose", a-t-elle ajouté, alors que l'équipe de France participera à l'Euro l'été prochain en Suisse. Sera-t-il sa dernière compétition avec les Bleues ? "Je ne sais pas. Je prends les saison et les matches les uns après les autres, je me concentre sur les deux matches-là. J'ai ma saison avec mon club, on verra après", a expliqué l'attaquante, qui a peu joué lors du tournoi olympique alors qu'elle revenait d'une blessure au genou et qu'elle avait une gêne musculaire.

"Je me sens bien. Après les JO, j'ai dû retrouver un peu la forme car je n'avais pas pu enchaîner. C'était important pour moi de retrouver les conditions de matches car je n'avais pas pu beaucoup jouer. J'ai réussi à monter en puissance, je me sens bien", a développé la Lyonnaise, qui pourrait être alignée à la pointe de l'attaque face à la Jamaïque en match amical à Montbéliard ce vendredi.

"Aujourd'hui, on est tournées vers l'avenir avec un nouveau coach et un nouveau staff même si on est dans une certaine continuité. On regarde devant pour repartir de l'avant", a-t-elle expliqué à propos de l'échec en quart de finale des JO (élimination par le Brésil 1-0).

(AFP)