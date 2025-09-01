Prix du gaz, retraite, impôts… Ce qui change au 1er septembre 2025

À partir de ce lundi 1er septembre 2025, plusieurs changements importants susceptibles d’impacter la vie quotidienne des Français et portant sur des domaines variés entrent en vigueur. Prix du gaz, aides financières, santé, travail et numérique, on fait le point.

Prix du gaz

Annoncée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), une nouvelle baisse des prix repères du gaz devrait entrée en vigueur à partir de septembre. Le prix moyen du kilowatt-heure (kWh) en septembre passe ainsi de 0,139 euro en août à 0,137 euro pour un usage cuisson-eau chaude. Pour un usage chauffage, il passe de 0,108 euro en août à 0,105 euro.

Retraite progressive

Septembre marque également l’assouplissement des conditions d’accès à la retraite progressive. L’âge sera abaissé de 62 à 60 ans. Les salariés ayant l’âge requis pourront ainsi passer à temps partiel en percevant une partie de leur pension de retraite.

Pour bénéficier de ce dispositif, il faudra avoir cotisé pendant au moins 150 trimestres et avoir l’accord de son employeur.

Du nouveau en matière de dépistages de maladies néonatales

Le dépistage néonatal permet de détecter chez les nouveau-nés certaines maladies rares, sévères et le plus souvent génétiques. Il est réalisé gratuitement 2 à 3 jours après la naissance. À partir du 1er septembre 2025, trois nouvelles maladies seront dépistées chez les nouveau-nés : les déficits immunitaires combinés sévères, l’amyotrophie spinale infantile et le déficit en acyle-coenzyme A déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue. Ces trois maladies s’ajoutent aux 13 déjà recherchées dans le programme de dépistage néonatal.

Aide pour le raccordement à la fibre optique

Une aide à l’installation de la fibre optique sera mise en place courant septembre 2025, en cas de difficulté de raccordement. Cette mesure est destinée à accompagner les ménages dans la transition numérique liée à la fermeture du réseau cuivre.

Annoncée par le ministre de l’Industrie et de l’Énergie, cette mesure s’adresse :

aux particuliers ;

aux entreprises employant moins de 10 salariés et réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 millions d'euros.

Nouveau formulaire obligatoire pour les arrêts de travail

Un nouveau formulaire papiers d’avis d’arrêt de travail (AAT) est désormais obligatoire dès le 1er septembre 2025, celui-ci vise à lutter contre les fraudes. L'Assurance Maladie met à disposition un nouveau formulaire Cerfa d'avis d'arrêt de travail difficilement falsifiable et davantage sécurisé. Son usage devient obligatoire dès le 1er septembre 2025 pour tout envoi d'avis d'arrêt de travail papier. Ainsi, les formulaires Cerfa d'arrêt de travail pouvant être remplis puis imprimés depuis un logiciel de prescription seront rejetés par les organismes d'assurance maladie à partir de cette date. Il en est de même pour le scan et la photocopie d'un arrêt de travail.

Une nouvelle version de la Journée défense et citoyenneté

Impôts : prélèvement à la source individualisé dans les couples

Les taux de prélèvement à la source seront actualisés en septembre 2025, afin de prendre en compte la déclaration des revenus de 2024. Lors de cette actualisation, chaque membre des couples mariés ou pacsés (les couples soumis à imposition commune) se verra désormais appliquer par défaut un taux individualisé de prélèvement à la source. Le montant de l’impôt à payer par votre couple est ainsi réparti en fonction des revenus de chacun précise le site service-public.fr.

Allègement des règles concernant le don du sang

À compter du 1er septembre 2025, les conditions de sélection des donneurs de sang évoluent pour faciliter l’accès au don tout en garantissant la sécurité des receveurs.

Le délai d’attente avant de pouvoir donner son sang après un tatouage ou pierging passe ainsi de 4 mois à 2 mois. Les séances d’acupuncture, de mésothérapie, de sclérose de varices ou les endoscopies avec instrument flexible ne nécessitent plus qu’un délai de 2 mois avant le don, contre 4 mois auparavant. Concernant l’implantologie dentaire, les interventions avec substituts osseux ne constituent plus une contre-indication au don. Les personnes porteuses d’hémochromatose génétique peuvent désormais donner directement en collecte comme en maison de don, sans avoir à effectuer d’abord cinq saignées dans un centre hospitalier.