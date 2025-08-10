Une nouvelle version de la Journée défense et citoyenneté dès septembre 2025

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Chaque année, près de 800.000 jeunes Français âgés de 16 à 25 ans participent à la Journée défense et citoyenneté (JDC), une étape obligatoire qui fait suite au recensement citoyen. À partir de septembre 2025, une nouvelle version de la JDC sera progressivement mise en place, avec pour objectif de rendre les participants plus actifs durant cette journée.

Créée en 1997 pour succéder au service militaire obligatoire, la JDC, anciennement appelée Journée d'appel de préparation à la défense (JAPD), vise à sensibiliser les jeunes à la citoyenneté et à la défense nationale. Elle permet également de découvrir l’univers militaire et ses métiers. "La JDC est un passage obligé dans le parcours civique des jeunes Français. Elle leur permet de mieux comprendre les enjeux de la défense nationale et de s’engager comme citoyens", rappelle la Direction de l’information légale et administrative.

À l’issue de cette journée, les participants reçoivent un certificat de participation, requis notamment pour passer le baccalauréat ou le permis de conduire.

Une JDC plus immersive et participative

La nouvelle formule de la JDC s’étendra sur une journée, de 8 h 30 à 15 h 30, et sera structurée autour de sept temps forts destinés à impliquer davantage les jeunes :

Cérémonie des couleurs et chant de La Marseillaise, suivis de la lecture de la Charte des droits et devoirs du citoyen français

Atelier jeu de rôles pour mieux comprendre les missions de la défense

Atelier de tests pour identifier les talents et aptitudes des participants

Atelier de tir sportif au laser

Repas militaire servi sous forme de ration

Forum des métiers avec la présence des forces armées, de la Gendarmerie nationale et une immersion en réalité virtuelle

Au revoir républicain, conclusion solennelle de la journée

"Ce format renouvelé a vocation à susciter l’engagement et de mieux valoriser les compétences des jeunes", souligne le ministère de la Défense.

Un déploiement progressif d'ici 2026

La généralisation de cette JDC "nouvelle génération" s’effectuera entre 2025 et 2026, avec pour ambition d’atteindre 20 000 journées organisées à travers le territoire d’ici fin 2026. Par ailleurs, le dispositif prévoit de renforcer l’encadrement en recrutant 1.000 réservistes supplémentaires d’ici 2028, contribuant ainsi à l’animation et à la transmission des valeurs républicaines.

Infos +

Pour toute question ou convocation, les jeunes sont invités à consulter leur espace personnel sur majdc.fr ou à se rapprocher de leur centre du service national et de la jeunesse (CSNJ).