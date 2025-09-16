Mardi 16 Septembre 2025
Besançon
Justice

Procès Péchier : "J’attends 20 jours de procès avant de pouvoir commencer à m’expliquer"

Publié le 16/09/2025 - 20:23
Mis à jour le 16/09/2025 - 20:25

+ PRISE DE PAROLE DE FRÉDÉRIC PÉCHIER + ME SCHWERDORFFER + PARTIE CIVILE • Le septième jour du procès de Frédéric Péchier s’est poursuivi cet après-midi du 16 septembre 2025 avec l’audition de Vincent Bailly, chirurgien de Jean-Claude Gandon, victime présumée. Plusieurs témoins, notamment des infirmières présentes durant l’opération, ont également été entendus. Pour rappel, le Docteur Péchier est soupçonné de 30 faits d’empoisonnement, dont 12 mortels. En images, il exprime son impatience...

Frédéric Péchier © Hélène Loget
© Hélène Loget
1/2 - Frédéric Péchier © Hélène Loget
2/2 - © Hélène Loget

Le cas de Jean-Claude Gandon arrive le 20 janvier. 2017. Il est admis à la clinique Saint-Vincent pour une opération de la prostate. Son cœur s’arrêtera durant l’intervention avant d’être stabilisé par le docteur Péchier et un collègue cardiologue.

Salle d’opération du patient Gandon : tout doit rester en l’état

"J’entends que quelqu’un se manifeste à la tête du patient en expliquant que des poches sont percées. Je lève la tête de la console et demande à en savoir plus. Frédéric Péchier constate par lui-même ce fait. Et le premier trouble du rythme cardiaque arrive. Je pose la question de la continuité de l’intervention", explique le chirurgien Vincent Bailly.

Au bout d’un moment, l’intervention est arrêtée. Le chef de bloc arrive après que le patient soit sorti et "demande de conserver la salle en état, de ne rien sortir et ne rien rentrer", précise le chirurgien qui poursuit : "J’ai le souvenir que Frédéric Péchier était dans l’attente de ces résultats, car pour lui, c’était malveillant, quelque chose que j’avais du mal à entendre. La piste criminelle était pour lui évidente", précise le chirurgien Bailly.

Les résultats des analyses des poches démontreront la présence d’anesthésiques locaux - lidocaïne et mépivacaïne.

L’avocate générale Christine Goulard de Curraize demande : "La mépivacaïne est utilisé normalement ?"

-"Nous n’utilisons pas de mépivacaïne en urologie", répond monsieur Bailly

-"Vous ne maîtrisez pas la mépivacaïne ?"

-"Je confirme. C’est plus du domaine de l’anesthésiste", ajoute le chirurgien.

Une porte qui pose problème…

Une porte dessinée sur le plan de la salle d’opération dessinée par Dr Bailly. Toute la question porte désormais sur le rôle d’une porte qui est "condamnée" selon le chirurgien, et cela, bien avant son entrée en exercice. Porte qui "n’a plus de poignée", a-t-il indiqué.

Porte qui, selon l’avocat de la défense, est fonctionnelle, sur les dires de son client Péchier. Me Schwerdorffer, lui, souhaite que la cour visionne à nouveau une photographie du bloc opératoire (dossier datant de 2017). Une poignée y figure…

La question est posée sur la possibilité d’une entrée tierce, notamment entre 8h15 et 9h00, heure supposée du crime ? Ou est-elle plus tardive ? Frédéric Péchier, lui, est sorti peu après 8h15, rappelle son avocat. Le suspect a été vu sur les vidéosurveillances de l’hôpital vers 8h17. Il reviendra vers 8h45, selon la défense.

Une poche suspecte de paracétamol posée en début d’intervention

Une sortie confirmée par Ludivine Gladoux, infirmière anesthésiste en formation, présente dans la salle d’opération. Une chose l’a toutefois surprise : la demande du Dr Péchier d’administrer du paracétamol au patient Gandon. "Il y a un pic d’action d’une heure et on en pose souvent en fin d’intervention. Là, on me demandait ça sur intervention longue. Et pour moi, ça n’avait pas d’intérêt de lui en mettre", précise l’infirmière. Il m’a répondu :"c’est pour éviter de mettre trop de morphinique".

Le docteur Péchier prendra une pause (de 8h15 à 8h45 environ selon la défense). À son retour, Ludivine lui explique avoir trouvé une première poche percée. Il lui demandera par la suite si elle souhaite prendre une pause, Ludivine accepte, le patient est stable (vers 9h00 selon l’avocat de la défense). Elle reviendra en trouvant monsieur Gandon avec un trouble...

Une intervention qui tournera mal avec l’arrêt cardiaque du patient. Le docteur Péchier a commencé la réanimation puis "plusieurs personnes sont arrivées dans le bloc", souligne Ludivine.

Après avoir résumé les faits, l’avocate générale Christine Goulard de Curraize, tient à rassurer Ludivine Gladoux : "Vous avez bien dit votre travail en amont. La poche a été polluée durant l’intervention madame". S'en est trop pour Ludivine Gladoux qui ne tient plus et fond en larmes. "Je ne fais pas ce travail pour cela", indique-t-elle devant la cour.

Une sacoche qui pose problème près du bloc ?

Quant à la sacoche de monsieur Péchier, elle a été vue à proximité du bloc opératoire par Ludivine Gladoux… Que contenait-elle ?

Interrogé sur ce point lors d’une pause d’audience ce mardi, Frédéric Péchier répond à notre micro : "J’ai ma sacoche comme d’habitude. Dedans, il y a mes livres, mon ordinateur. Il n’y a jamais eu autre chose. Ils l’ont saisie, certainement analysée". Il attend également de pouvoir s’exprimer : "J’attends 20 jours de procès avant de pouvoir commencer à m’expliquer".

Le verdict, quant à lui, est attendu pour le 19 décembre 2025.

Publié le 16 septembre à 20h23
procès de Frédéric Péchier

Besançon
Justice

Procès Péchier : “Avez-vous vu d’autres médecins vous demander du potassium en 11 ans ?”. “Jamais” : une infirmière à la barre du tribunal de Besançon

Le premier témoin entendu ce 16 septembre 2025 lors de l’ouverture du septième jour d’audience à la cour d’assises de Besançon est une ancienne infirmière en cardiologie de la clinique Saint-Vincent. Pour rappel, Frédéric Péchier est accusé de 30 faits d’empoisonnement, dont 12 mortels.

Publié le 16 septembre à 13h16
Besançon
Justice

Procès Péchier : le deuxième avocat de l’accusé, Lee Takhedmit, jette l’éponge

Lors du septième jour du procès de Frédéric Péchier, anesthésiste soupçonné de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, dans deux cliniques de Besançon, ce mardi 16 septembre, le deuxième avocat de l’accusé, Me Lee Takhedmit, n’était pas présent aux côtés de son client. Pourquoi ? Randall Schwerdorffer nous explique.

Publié le 16 septembre à 11h53
Besançon
Justice

Procès Péchier à Besançon : “Soit Frédéric Péchier était incompétent, soit il savait ce que la patiente avait”

La cour d'assises du Doubs a examiné vendredi 12 septembre 2025 les secours apportés par l'anesthésiste Frédéric Péchier à une femme en arrêt cardiaque, selon un protocole qui, pour l'accusation, prouve qu'il connaissait la nature du poison qui lui avait été administré. Des débats techniques se sont ainsi enchaînés autour d’un poison et d’un remède.

Publié le 12 septembre à 16h22
Besançon
Justice

“Arrêter l’hécatombe” : le rôle clé des lanceurs d’alerte dans le procès Péchier

Deux anesthésistes, qualifiés de "lanceurs d’alerte", ont mis en lumière ce que la justice décrit comme le "tabou de l’assassinat médical". Jeudi 11 septembre 2025, quatrième jour du procès, la cour d’assises du Doubs s’est penchée sur l’origine de l’affaire des 30 empoisonnements dont 12 mortels reprochés au docteur Frédéric Péchier.

Publié le 12 septembre à 07h38
Besançon
Justice

“Un alibi monté de toutes pièces” : les débats s’intensifient au procès de Frédéric Péchier à Besançon

La cour d’assises du Doubs poursuit l’examen du dossier de Frédéric Péchier, l’ancien anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements présumés entre 2008 et 2017. Ce mercredi 10 septembre, troisième jour du procès, les débats ont porté sur les cas de deux patients : Sandra Simard et Jean-Claude Gandon.

Publié le 10 septembre à 21h13
Besançon
Justice

“On tombait systématiquement sur le Dr Péchier” : l’enquête sous la loupe

Vidéos Me Schwerdorffer et Me Berna • L’après-midi du deuxième jour du procès du Dr Frédéric Péchier, ce mardi 9 septembre, a été consacrée à la suite de l’exposé du commissaire Olivier Verguet, directeur d’enquête, sur la genèse et l’évolution des investigations ouvertes en 2017 autour des arrêts cardiaques suspects à la clinique Saint-Vincent. La présidente de la cour, les deux avocates générales, deux avocats de la partie civile et me Randall Schwerdorffer ont également posé leurs questions au policier à la barre.

Publié le 9 septembre à 21h38
Besançon
Justice

Procès de Frédéric Péchier : deux seringues pour “armes du crime”

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, s’est poursuivi ce mardi matin au palais de justice de Besançon. Cette deuxième audience a consacrée à l’enquête préliminaire ouverte en 2017, présentée par le directeur d’enquête Olivier Verguet, de la police judiciaire.

Publié le 9 septembre à 13h01

Justice

Besançon
Justice

Publié le 16 septembre à 20h25
Besançon
Justice Société

Rentrée du TA de Besançon : “La justice administrative est attaquée parfois de manière violente, ce qui interroge sur l’État de droit”

L’audience de rentrée solennelle du tribunal administratif de Besançon s’est tenue ce mardi 16 septembre 2025. Elle a été animée par la présidente Cathy Schmerber, en présence des magistrats, personnels de la juridiction, ainsi que le préfet du Doubs, la maire de Besançon, ainsi que plusieurs élus et représentants des forces de l’ordre et de l’armée.

Publié le 16 septembre à 17h25
Besançon
Justice

Procès Péchier : “Avez-vous vu d’autres médecins vous demander du potassium en 11 ans ?”. “Jamais” : une infirmière à la barre du tribunal de Besançon

Le premier témoin entendu ce 16 septembre 2025 lors de l’ouverture du septième jour d’audience à la cour d’assises de Besançon est une ancienne infirmière en cardiologie de la clinique Saint-Vincent. Pour rappel, Frédéric Péchier est accusé de 30 faits d’empoisonnement, dont 12 mortels.

Publié le 16 septembre à 13h16
Besançon
Justice

Procès Péchier : le deuxième avocat de l’accusé, Lee Takhedmit, jette l’éponge

Lors du septième jour du procès de Frédéric Péchier, anesthésiste soupçonné de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, dans deux cliniques de Besançon, ce mardi 16 septembre, le deuxième avocat de l’accusé, Me Lee Takhedmit, n’était pas présent aux côtés de son client. Pourquoi ? Randall Schwerdorffer nous explique.

Publié le 16 septembre à 11h53
Besançon
Justice

Revivez la première semaine du procès de l’anesthésiste Frédéric Péchier à Besançon

La première semaine du procès du docteur Frédéric Péchier, anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, s'est tenu du 8 au 12 septembre 2025 à Besançon. Revivez chronologiquement les cinq jours de ce premier procès hors normes. 

Publié le 13 septembre à 11h13
Besançon
Justice

Procès Péchier à Besançon : “Soit Frédéric Péchier était incompétent, soit il savait ce que la patiente avait”

La cour d'assises du Doubs a examiné vendredi 12 septembre 2025 les secours apportés par l'anesthésiste Frédéric Péchier à une femme en arrêt cardiaque, selon un protocole qui, pour l'accusation, prouve qu'il connaissait la nature du poison qui lui avait été administré. Des débats techniques se sont ainsi enchaînés autour d’un poison et d’un remède.

Publié le 12 septembre à 16h22
Besançon
Justice

“Arrêter l’hécatombe” : le rôle clé des lanceurs d’alerte dans le procès Péchier

Deux anesthésistes, qualifiés de "lanceurs d’alerte", ont mis en lumière ce que la justice décrit comme le "tabou de l’assassinat médical". Jeudi 11 septembre 2025, quatrième jour du procès, la cour d’assises du Doubs s’est penchée sur l’origine de l’affaire des 30 empoisonnements dont 12 mortels reprochés au docteur Frédéric Péchier.

Publié le 12 septembre à 07h38
Besançon
Justice

“Un alibi monté de toutes pièces” : les débats s’intensifient au procès de Frédéric Péchier à Besançon

La cour d’assises du Doubs poursuit l’examen du dossier de Frédéric Péchier, l’ancien anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements présumés entre 2008 et 2017. Ce mercredi 10 septembre, troisième jour du procès, les débats ont porté sur les cas de deux patients : Sandra Simard et Jean-Claude Gandon.

Publié le 10 septembre à 21h13
Besançon
Justice

“On tombait systématiquement sur le Dr Péchier” : l’enquête sous la loupe

Vidéos Me Schwerdorffer et Me Berna • L’après-midi du deuxième jour du procès du Dr Frédéric Péchier, ce mardi 9 septembre, a été consacrée à la suite de l’exposé du commissaire Olivier Verguet, directeur d’enquête, sur la genèse et l’évolution des investigations ouvertes en 2017 autour des arrêts cardiaques suspects à la clinique Saint-Vincent. La présidente de la cour, les deux avocates générales, deux avocats de la partie civile et me Randall Schwerdorffer ont également posé leurs questions au policier à la barre.

Publié le 9 septembre à 21h38
Besançon
Justice

Procès de Frédéric Péchier : deux seringues pour “armes du crime”

Le procès de Frédéric Péchier, anesthésiste bisontin accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels, s’est poursuivi ce mardi matin au palais de justice de Besançon. Cette deuxième audience a consacrée à l’enquête préliminaire ouverte en 2017, présentée par le directeur d’enquête Olivier Verguet, de la police judiciaire.

Publié le 9 septembre à 13h01

