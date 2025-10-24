Projet de loi de finances 2025 : Jérôme Durain alerte les parlementaires sur un ”risque de tsunami destructeur” pour les collectivités

Le président du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Jérôme Durain, a adressé un courrier aux parlementaires de la région le 24 octobre 2025 pour attirer leur attention sur les conséquences financières du projet de loi de finances (PLF) 2025 et des orientations budgétaires envisagées pour 2026. Dans cette lettre, l’élu socialiste met en garde contre un ”risque de tsunami destructeur pour les collectivités” si les dispositions actuelles du texte ne sont pas modifiées.

Jérôme Durain rappelle d’abord les propos du Premier ministre Sébastien Lecornu, qui avait affirmé le 15 octobre vouloir ”décentraliser, non pas seulement des compétences, mais aussi des responsabilités, assorties de moyens budgétaires et fiscaux, ainsi que de libertés, y compris normatives”. Selon le président de la Région, les mesures budgétaires présentées par le gouvernement ne traduisent pas cette ambition.

D’après lui, les régions seraient ”lourdement mises à contribution” par la loi de finances 2025, avec une ponction évaluée à près d’un milliard d’euros, soit 31 % de la contribution demandée à l’ensemble des collectivités territoriales. Une proportion jugée disproportionnée au regard du poids budgétaire des régions, qui représentent environ 13 % des dépenses locales mais assurent 20 % de l’investissement public.

Jérôme Durain évoque également les projections pour 2026, qui pourraient, selon les estimations de Régions de France, porter l’impact financier à 838 millions d’euros supplémentaires. À cela s’ajouterait, selon lui, ”l’absence de versement par l’État de 215 millions d’euros” correspondant au protocole du Ségur de la Santé pour les formations sanitaires et sociales.

Le président de la Région alerte sur plusieurs conséquences possibles : une fragilisation du tissu associatif, des difficultés accrues de recrutement dans les métiers du soin et de l’aide à la personne, ainsi qu’une baisse des investissements dans des politiques régionales jugées essentielles, comme la rénovation des lycées, les infrastructures de transport ou encore les aides aux entreprises.

Dans son courrier, Jérôme Durain invite les parlementaires de Bourgogne-Franche-Comté à soutenir les amendements déposés par Régions de France, l’association qui représente les exécutifs régionaux, afin de ”supprimer ou atténuer” les mesures jugées régressives du PLF concernant les régions.

Le projet de loi de finances 2025 est actuellement en cours d’examen au Parlement.