Bourgogne-Franche-Comté
Economie Politique

Projet de loi de finances 2025 : Jérôme Durain alerte les parlementaires sur un ”risque de tsunami destructeur” pour les collectivités

Publié le 24/10/2025 - 17:47
Mis à jour le 24/10/2025 - 17:47

Le président du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Jérôme Durain, a adressé un courrier aux parlementaires de la région le 24 octobre 2025 pour attirer leur attention sur les conséquences financières du projet de loi de finances (PLF) 2025 et des orientations budgétaires envisagées pour 2026. Dans cette lettre, l’élu socialiste met en garde contre un ”risque de tsunami destructeur pour les collectivités” si les dispositions actuelles du texte ne sont pas modifiées.

Jérome Durain, président de la Région Bourgogne-Franche-Comté © Region Bourgogne Franche-Comté
Jérome Durain, président de la Région Bourgogne-Franche-Comté © Region Bourgogne Franche-Comté

Jérôme Durain rappelle d’abord les propos du Premier ministre Sébastien Lecornu, qui avait affirmé le 15 octobre vouloir ”décentraliser, non pas seulement des compétences, mais aussi des responsabilités, assorties de moyens budgétaires et fiscaux, ainsi que de libertés, y compris normatives”. Selon le président de la Région, les mesures budgétaires présentées par le gouvernement ne traduisent pas cette ambition.

D’après lui, les régions seraient ”lourdement mises à contribution” par la loi de finances 2025, avec une ponction évaluée à près d’un milliard d’euros, soit 31 % de la contribution demandée à l’ensemble des collectivités territoriales. Une proportion jugée disproportionnée au regard du poids budgétaire des régions, qui représentent environ 13 % des dépenses locales mais assurent 20 % de l’investissement public.

Jérôme Durain évoque également les projections pour 2026, qui pourraient, selon les estimations de Régions de France, porter l’impact financier à 838 millions d’euros supplémentaires. À cela s’ajouterait, selon lui, ”l’absence de versement par l’État de 215 millions d’euros” correspondant au protocole du Ségur de la Santé pour les formations sanitaires et sociales.

Le président de la Région alerte sur plusieurs conséquences possibles : une fragilisation du tissu associatif, des difficultés accrues de recrutement dans les métiers du soin et de l’aide à la personne, ainsi qu’une baisse des investissements dans des politiques régionales jugées essentielles, comme la rénovation des lycées, les infrastructures de transport ou encore les aides aux entreprises.

Dans son courrier, Jérôme Durain invite les parlementaires de Bourgogne-Franche-Comté à soutenir les amendements déposés par Régions de France, l’association qui représente les exécutifs régionaux, afin de ”supprimer ou atténuer” les mesures jugées régressives du PLF concernant les régions.

Le projet de loi de finances 2025 est actuellement en cours d’examen au Parlement.

assemblée nationale budget collectivité député finances publiques jerome durain region bourgogne franche-comte sébastien lecornu

Publié le 24 octobre à 17h47 par Alexane
France
Economie Santé

Influenza aviaire : Annie Genevard relève le niveau de risque sur l’ensemble du territoire national

La ministre de l’Agriculture, a décidé de relever le niveau de risque sur l’ensemble du territoire national. À compter du mercredi 22 octobre, le risque est qualifié "élevé" et s’accompagne d’un renforcement de la surveillance des élevages de volailles et des mesures de protection.

annie genevard influenza aviaire
Publié le 24 octobre à 10h02 par Hélène L.
Besançon
Economie Vie locale

L’Union des commerçants répond aux “râleurs” : les braderies, “un moments clé” pour le centre-ville de Besançon

La braderie d’automne vient de se terminer à Besançon, marquant une nouvelle édition de ces journées populaires qui transforment les rues de la ville en un marché à ciel ouvert. Organisées par l’Union des Commerçants de Besançon (UCB), ces braderies ne sont pas seulement un rendez-vous commercial : elles jouent un rôle central dans la vie économique et associative du centre-ville. C’est justement ce que souhaite clarifier l’UCB dans un communiqué du 23 octobre 2025 après avoir reçu des retours de personnes ”sceptiques”, ”réfractaires”, ”râleuses” et celles qui disent que ”c’était mieux avant”.

2
braderie braderie d'automne braderie d'été ucb union des commercants besancon
Publié le 23 octobre à 17h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

France 2030 : de premiers résultats encourageants pour la Bourgogne-Franche-Comté

Le 4e comité stratégique France 2030, tenu le 22 octobre 2025 à Dijon, a permis de dresser un premuer bilan régional. Il était présidé par Paul Mourier, préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne Franche-Comté et Nathalie Albert-Moretti rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté et de l'académie de Besançon.

décarbonation économie entreprises france 2030 industrie innovation jerome durain nathalie albert-moretti paul mourier
Publié le 23 octobre à 12h00 par Alexane
Besançon
Economie Société

Tadaaam ! Solène Futelot shake la mixologie à Besançon

Après huit années passées derrière les comptoirs de bars et d’hôtels, dont un quatre étoiles en Suisse, Solène Futelot, 32 ans, a décidé de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. En août 2025, elle a créé sa micro-entreprise “Tadaaam”, spécialisée dans les prestations de mixologie à domicile et lors d’événements dans la région de Besançon.

cocktail évènements mixologie mocktail solène futelot tadaaam
Publié le 23 octobre à 08h00 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Economie

Une convention entre quatre régions européennes dont la Bourgogne-Franche-Comté

Patrick Molinoz, vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté en charge de l’Europe, des relations internationales, de l’export, du numérique et de l’intelligence artificielle, s’est rendu en Rhénanie-Palatinat (Allemagne) le 10 octobre 2025 pour la rencontre politique annuelle de la "Convention quadripartite".

convention europe region bourgogne franche-comte
Publié le 22 octobre à 18h00 par Hélène L.
Lons-le-Saunier
Economie

Atelier textile jurassien : “nous avons capitalisé assez de commandes pour finir l’année 2025”

Lancée en 2020 suite à un important besoin de fabrication locale de masques pour lutter contre le Covid-19, L’Atelier textile Jurassien s’est réinventée depuis, mais s’est trouvé en difficulté financière en juillet dernier, date à laquelle un appel à commandes avait été lancé. On fait le point…

L'atelier textile Jurassien
Publié le 21 octobre à 15h35 par Hélène L.
Miserey-Salines
Economie Loisirs
On a testé pour vous...

On a testé le karting en réalité augmentée aux Ateliers de Miserey-Salines

VIDÉO • Situés à Miserey-Salines, les Ateliers ont ouvert depuis le 17 octobre 2025, une partie de leur nouvelle extension qui accueille l’activité Battle Kart. Une sorte de Mario Kart géant qui combine les sensations du karting et l’aspect ludique du jeu vidéo. Nous avons pu tester l’activité le 16 octobre dernier et sans surprise… on a déjà très hâte d’y retourner ! 

Publié le 24 octobre à 08h40 par Elodie Retrouvey
Arc-et-Senans
Economie Nature

Dermatose nodulaire bovine : une réunion publique d’information à Arc-et-Senans ce lundi

Suite à la détection de plusieurs foyers de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) dans le Jura, le département du Doubs est entré dans la zone réglementée. Le préfet du Doubs Rémi Bastille organise ce lundi 20 octobre 2025 à Arc-et-Senans une réunion publique afin de faire un point sur la situation sanitaire et les mesures administratives à respecter.

dermatose bovine prefecture du doubs préfet du doubs rémi bastille réunion publique saline royale d'arc et senans
Publié le 20 octobre à 10h03 par Elodie Retrouvey

