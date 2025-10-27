Lundi 27 Octobre 2025
Bourgogne-Franche-Comté
Projet de Loi de Finances : la fédération des radios associatives de Bourgogne Franche-Comté inquiète pour ses subventions

Publié le 27/10/2025 - 17:00
Mis à jour le 27/10/2025 - 14:13

Ce 27 octobre 2025, jour d’examen du budget à l’Assemblée nationale, les radios associatives de Bourgogne Franche-Comté tiennent à exprimer leur inquiétudes face au projet de Loi de Finances 2026… 

© osaba/Freepik
© osaba/Freepik

Pour le P’tit Gibu, radio localisée dans le Haut-Doubs, le projet de Loi de Finances représenterait une baisse de plus de 60.000 €, soit près de 30 % de notre budget annuel.

Le Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER) a été mis en place pour préserver la mission sociale de proximité. Avant 2019, Il était abondé par une taxe sur les publicités des groupes commerciaux, radios et télévisions confondues permettant ainsi d’obtenir une contribution significative du secteur privé au budget général de ce fonds.

"Ce cahier des charges est conséquent"

"Ce fonds ne s’obtient pas mécaniquement par le dépôt d’une simple demande de subvention. Il est nécessaire de présenter un rapport complet, justifié sur des thématiques précises comme l'éducation, la culture, la lutte contre les discriminations ou encore la défense de l’environnement. Ce cahier des charges est conséquent, contraignant et exigeant. Nous essayons d’y répondre au mieux afin d’obtenir la meilleure note, selon les moyens de chacune des radios", précise la fédération.

À ce jour, 36 radios associatives sont membres de la Fédération Régionale (FRABFC). Le projet de loi prévoit une réduction de près de 44% du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER) ; soit une baisse de plus de 16 millions d'euros, pour les crédits alloués à près de 750 radios associatives en France.

Liste des radios membres de la fédération

Pour la Côte d’Or : Auxois FM, RCF en Bourgogne, Shalom Bourgogne, Diversité FM, Radio Dijon Campus, 21 Radio. Pour la Nièvre : Fréquence Morvan, FDL, Flotteurs FM, RCF Nièvre, Sud nivernais Radio, Nevers FM, BAC FM. Pour la Saône et Loire : Radio Bresse, Radio Cactus, Aléo, Radio Prévert. Pour l’Yonne : Radio Avallon, Radyonne FM, Radio Stolliahc, Radio Nord Bourgogne, Triage FM. Pour le Doubs : Radio Amitié, Radio Bip, Radio Campus Besançon, P’tit Gibus FM, Radio Oméga, RCV, Radio Shalom Besançon, Radio Sud Besançon, RCF Besançon, Villages FM. Pour la Haute-Saône : Comtoise Radio, Fréquence Amitié Vesoul, Vintage. Pour le Jura : RCF Jura. Pour le Territoire de Belfort : Radio campus Belfort Montbéliard.

budget loi radio

Publié le 27 octobre à 17h00 par Hélène L.
Besançon
Collecte solidaire de jouets dans les centres de tri du Sybert

Du 17 au 30 novembre 2025, le Sybert s’associe à Ecosystem et Ecomaison, pour organiser une grande collecte de jouets d’occasion dans les éco-centres de Besançon-Tilleroyes, Saint-Vit et de Thise-Chalezeule à travers sa "Grande collecte solidaire des jouets". Les centres partenaires de l'opération disposeront chacun d’un point de collecte accessible à tous les habitants lors des heures d’ouverture pour venir y déposer des jouets inutilisés, en vue de leur réemploi ou à défaut de leur recyclage.

collecte de jouet sybert
Publié le 27 octobre à 11h43 par Elodie Retrouvey
Dijon
Le centre de la Toison d’Or de Dijon comme terrain de sport les 17 et 18 janvier 2026

Le centre de la Toison d’Or de Dijon se transformera en terrain de sport et de convivialité les 17 et 18 janvier 2026 à l’occasion de l’Altaya, une épreuve mixant un enchaînement de courses et de mouvements fonctionnels pensés pour tous les niveaux et donc "accessible à tous" promet l’organisation. Les inscriptions sont ouvertes.  

activité physique toison d'or
Publié le 26 octobre à 08h24 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Projet de loi de finances 2025 : Jérôme Durain alerte les parlementaires sur un ”risque de tsunami destructeur” pour les collectivités

Le président du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Jérôme Durain, a adressé un courrier aux parlementaires de la région le 24 octobre 2025 pour attirer leur attention sur les conséquences financières du projet de loi de finances (PLF) 2025 et des orientations budgétaires envisagées pour 2026. Dans cette lettre, l’élu socialiste met en garde contre un ”risque de tsunami destructeur pour les collectivités” si les dispositions actuelles du texte ne sont pas modifiées.

assemblée nationale budget collectivité député finances publiques jerome durain region bourgogne franche-comte sébastien lecornu
Publié le 24 octobre à 17h47 par Alexane
France
Influenza aviaire : Annie Genevard relève le niveau de risque sur l’ensemble du territoire national

La ministre de l’Agriculture, a décidé de relever le niveau de risque sur l’ensemble du territoire national. À compter du mercredi 22 octobre, le risque est qualifié "élevé" et s’accompagne d’un renforcement de la surveillance des élevages de volailles et des mesures de protection.

annie genevard influenza aviaire
Publié le 24 octobre à 10h02 par Hélène L.
Besançon
L’Union des commerçants répond aux “râleurs” : les braderies, “un moments clé” pour le centre-ville de Besançon

La braderie d’automne vient de se terminer à Besançon, marquant une nouvelle édition de ces journées populaires qui transforment les rues de la ville en un marché à ciel ouvert. Organisées par l’Union des Commerçants de Besançon (UCB), ces braderies ne sont pas seulement un rendez-vous commercial : elles jouent un rôle central dans la vie économique et associative du centre-ville. C’est justement ce que souhaite clarifier l’UCB dans un communiqué du 23 octobre 2025 après avoir reçu des retours de personnes ”sceptiques”, ”réfractaires”, ”râleuses” et celles qui disent que ”c’était mieux avant”.

2
braderie braderie d'automne braderie d'été ucb union des commercants besancon
Publié le 23 octobre à 17h30 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
France 2030 : de premiers résultats encourageants pour la Bourgogne-Franche-Comté

Le 4e comité stratégique France 2030, tenu le 22 octobre 2025 à Dijon, a permis de dresser un premuer bilan régional. Il était présidé par Paul Mourier, préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne Franche-Comté et Nathalie Albert-Moretti rectrice de la région académique Bourgogne Franche-Comté et de l'académie de Besançon.

décarbonation économie entreprises france 2030 industrie innovation jerome durain nathalie albert-moretti paul mourier
Publié le 23 octobre à 12h00 par Alexane
Besançon
Tadaaam ! Solène Futelot shake la mixologie à Besançon

Après huit années passées derrière les comptoirs de bars et d’hôtels, dont un quatre étoiles en Suisse, Solène Futelot, 32 ans, a décidé de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. En août 2025, elle a créé sa micro-entreprise “Tadaaam”, spécialisée dans les prestations de mixologie à domicile et lors d’événements dans la région de Besançon.

cocktail évènements mixologie mocktail solène futelot tadaaam
Publié le 26 octobre à 15h10 par Alexane
Bourgogne-Franche-Comté
Une convention entre quatre régions européennes dont la Bourgogne-Franche-Comté

Patrick Molinoz, vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté en charge de l’Europe, des relations internationales, de l’export, du numérique et de l’intelligence artificielle, s’est rendu en Rhénanie-Palatinat (Allemagne) le 10 octobre 2025 pour la rencontre politique annuelle de la "Convention quadripartite".

convention europe region bourgogne franche-comte
Publié le 22 octobre à 18h00 par Hélène L.
Lons-le-Saunier
Atelier textile jurassien : “nous avons capitalisé assez de commandes pour finir l’année 2025”

Lancée en 2020 suite à un important besoin de fabrication locale de masques pour lutter contre le Covid-19, L’Atelier textile Jurassien s’est réinventée depuis, mais s’est trouvé en difficulté financière en juillet dernier, date à laquelle un appel à commandes avait été lancé. On fait le point…

L'atelier textile Jurassien
Publié le 21 octobre à 15h35 par Hélène L.

