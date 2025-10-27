Projet de Loi de Finances : la fédération des radios associatives de Bourgogne Franche-Comté inquiète pour ses subventions

Ce 27 octobre 2025, jour d’examen du budget à l’Assemblée nationale, les radios associatives de Bourgogne Franche-Comté tiennent à exprimer leur inquiétudes face au projet de Loi de Finances 2026…

Pour le P’tit Gibu, radio localisée dans le Haut-Doubs, le projet de Loi de Finances représenterait une baisse de plus de 60.000 €, soit près de 30 % de notre budget annuel.

Le Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER) a été mis en place pour préserver la mission sociale de proximité. Avant 2019, Il était abondé par une taxe sur les publicités des groupes commerciaux, radios et télévisions confondues permettant ainsi d’obtenir une contribution significative du secteur privé au budget général de ce fonds.

"Ce cahier des charges est conséquent"

"Ce fonds ne s’obtient pas mécaniquement par le dépôt d’une simple demande de subvention. Il est nécessaire de présenter un rapport complet, justifié sur des thématiques précises comme l'éducation, la culture, la lutte contre les discriminations ou encore la défense de l’environnement. Ce cahier des charges est conséquent, contraignant et exigeant. Nous essayons d’y répondre au mieux afin d’obtenir la meilleure note, selon les moyens de chacune des radios", précise la fédération.

À ce jour, 36 radios associatives sont membres de la Fédération Régionale (FRABFC). Le projet de loi prévoit une réduction de près de 44% du Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique (FSER) ; soit une baisse de plus de 16 millions d'euros, pour les crédits alloués à près de 750 radios associatives en France.

Liste des radios membres de la fédération

Pour la Côte d’Or : Auxois FM, RCF en Bourgogne, Shalom Bourgogne, Diversité FM, Radio Dijon Campus, 21 Radio. Pour la Nièvre : Fréquence Morvan, FDL, Flotteurs FM, RCF Nièvre, Sud nivernais Radio, Nevers FM, BAC FM. Pour la Saône et Loire : Radio Bresse, Radio Cactus, Aléo, Radio Prévert. Pour l’Yonne : Radio Avallon, Radyonne FM, Radio Stolliahc, Radio Nord Bourgogne, Triage FM. Pour le Doubs : Radio Amitié, Radio Bip, Radio Campus Besançon, P’tit Gibus FM, Radio Oméga, RCV, Radio Shalom Besançon, Radio Sud Besançon, RCF Besançon, Villages FM. Pour la Haute-Saône : Comtoise Radio, Fréquence Amitié Vesoul, Vintage. Pour le Jura : RCF Jura. Pour le Territoire de Belfort : Radio campus Belfort Montbéliard.