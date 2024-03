Quartier privé de fibre à Besançon : les habitants manifestent devant une boutique Orange

Une quarantaine d’habitants des quartiers de Velotte et des Vallières ont manifesté samedi matin 9 mars 2024 devant la boutique Orange du centre-ville de Besançon, à l’appel du collectif Velotte-Vallières Fibre 2024. Objectif : interpeller Orange afin d’obtenir le déploiement de la fibre optique dans toutes les rues et les maisons de ces deux quartiers bisontins avant la fin de l’année 2024.

Chargé d’installer la fibre sur le territoire de Grand Besançon Métropole, Orange a cessé tout déploiement fin 2022, mais a signé un nouveau contrat avec l’Etat, avec l’engagement de déployer la fibre sur tout le territoire bisontin avant la fin 2025.

Lassés par "les difficultés récurrentes et pénalisantes depuis de nombreuses années pour leur accès à internet (pas de fibre, ADSL en bout de ligne, 4G instable et de mauvaise qualité)", les habitants de Velotte et des Vallières se mobilisent et une pétition a recueilli plus de 230 signatures. Une première réunion a eu lieu le 7 février dernier avec des représentants de Grand Besançon Métropole, "mais Orange a jusqu’ici fait la sourde oreille, deux demandes de rendez-vous depuis le mois de décembre 2023 sont restées sans réponse", déplorent les habitants.

Le collectif VVF 2024 ne lâchera rien

La manifestation s’est déroulée dans le calme devant la boutique de la Grande Rue. Avec banderole et pancartes, les manifestants ont scandé des slogans : "On veut la fibre", "Orange, on rame", certains s’étaient même munis de pagaies pour mieux faire passer le message.

Un courrier a été remis à un représentant du directeur régional d’Orange et l’opérateur s’est déclaré prêt à recevoir une délégation du collectif dans la semaine du 18 mars, nous rapporte le collectif VVF2024 qui se dit encore déterminé à obtenir que les besoins des quartiers de Velotte et des Vallières en matière de desserte internet soient enfin pris en compte.