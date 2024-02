Quel restaurateur pour la base de loisirs dâ€™Osselle ?

Grand Besançon Métropole a publié sur son site internet un appel à candidatures afin de trouver un restaurateur pour le nouveau bâtiment de la base de loisirs les Lacs d’Osselle. Il s’agira d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public d’une durée de trois ans et six mois.

Premier atout de cette nouvelle construction, il s’agit d’un bâtiment "à énergie positive" doté d’une terrasse ayant vue sur le lac. GBM précise que le future restaurant/snack bénéficiera d’un cadre naturel et touristique lui permettant une belle attractivité puisque étant situé à proximité de la vélo route Eurovélo 6.

Pour une redevance fixe annuelle de 2.000€ HT, le futur restaurateur pourra occuper les lieux du 1er mai 2024 au 31 octobre 2027.

Une attention portée à la qualité de la prestation proposée

Les candidats devront obligatoirement proposer une activité commerciale de type restaurant et snack. Le dossier de candidature devra comporter une présentation détaillée de l’organisation et du fonctionnement de l’établissement ainsi qu’une description de l’aménagement que l’occupant "envisage de la salle de restaurant, équipements, éléments de décoration, mobilier et ambiance ainsi que la nature et la composition des matériaux utilisés" précise l'appel à candidatures.

Une attention sera portée à la gamme de produits utilisés, les propositions de cartes du restaurant et du snack ainsi qu’aux animations proposées, les solutions mises en place pour le développement durable ou encore la limitation des nuisances sonores et olfactives et la communication.

Les candidats ont jusqu’au 28 mars, 12h, pour déposer leur dossier de candidature.