Quelle sera la fréquentation sur les routes de Bourgogne Franche-Comté du 22 au 25 décembre ?

Jeudi 22 décembre sera marqué par les premiers départs pour aller réveillonner en province. En Île-de-France, les nombreux déplacements liés aux congés de Noël vont se conjuguer avec les flux travail-domicile. La circulation sera particulièrement dense aux abords des grandes zones commerciales, principalement l’après-midi.

Vendredi 23 décembre, la circulation sera la plus difficile du week-end en Île-de-France dès 10h avec un pic de bouchons attendu entre 15h et 18h.

Lundi 26 décembre, en Île-de-France, les premières difficultés devraient apparaître en milieu de matinée et se prolonger jusqu’en début de soirée. Les autoroutes A10, A6 et A13 pourraient concentrer les principales difficultés. Dans le sens des départs ces difficultés devraient avoir lieu à l’heure du déjeuner tandis qu’elles apparaîtront probablement en début d’après-midi dans le sens des retours.



Les conditions de circulation pourront se dégrader en fonction des conditions météorologiques. Les automobilistes sont donc invités à consulter l’état des routes sur le site internet Bison Futé (rubrique "Route en hiver").

Dans le sens des départs :

Jeudi 22 décembre est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France .

Vendredi 23 décembre est classé VERT au niveau national et ROUGE en Île-de-France.

Samedi 24 décembre est classé VERT au niveau national.

Dimanche 25 décembre est classé VERT au niveau national.

Lundi 26 décembre est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.



Dans le sens des retours :

Jeudi 22 décembre est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.

Vendredi 23 décembre est classé VERT au niveau national.

Samedi 24 décembre est classé VERT au niveau national.

Dimanche 25 décembre est classé VERT au niveau national.

Lundi 26 décembre est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-France.

Infos +

Pour le transport de marchandises à des fins humanitaires à destination de l’Ukraine et des pays limitrophes à l’exception de la Russie et de la Biélorussie ou à destination des lieux de groupage situés sur le territoire national desdites marchandises, l’arrêté du 6 octobre 2022 lève, jusqu’au 29 janvier 2023 inclus, les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 T.