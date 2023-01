Cette année, le Carnaval de Besançon se déroulera les samedi 1er et dimanche 2 avril 2023 dans les rues de la ville avec un programme d’animations proposé, comme chaque année, par le comité des fêtes local.

Samedi 1er avril, des animations seront proposées sur la place Granvelle.

Dimanche 2 avril, les Bisontines et les Bisontins pourront assister à la traditionnelle course de filles et garçons de café à 13h30 de la place du 8 Septembre.

Début du Carnaval à 14h30.

Appel à bénévolat

Dans le cadre de l'organisation des festivités, le comité des fêtes de Besançon recherche des bénévoles.