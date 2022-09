Radio Bip cambriolée à Besançon : deux suspects interpellés

Dans la nuit du 1er au 2 mai, la veille de la journée internationale de la liberté de la presse, les locaux de Radio Bip, situés rue de la Viotte à Besançon, avaient été cambriolés. Le préjudice s’élevait à 10.125 euros. La radio associative avait lancé une cagnotte en ligne pour racheter le matériel qui ne serait pas pris en compte par les assurances. Plus de 5.850 euros ont été récoltés. Une plainte avait également été déposée.

Deux suspects interpellés à trois mois d'intervalle

Plus d’un mois plus tard, deux individus ont tenté de déposer une caméra, au logo de Radio Bip, dans un magasin d’achat et de revente d’occasion. Le premier a été auditionné le 28 juin, et a reconnu les faits sans nommer son co-auteur.

Le second a quant à lui été entendu le 13 septembre, et a nié le cambriolage, tant en admettant le recel. Il a été placé en garde à vue. Selon la police, les deux auteurs sont "issus d’un milieu défavorisé et sans domicile fixe".

Le parquet a décidé d’une date d’audience, le 6 février 2023, devant le tribunal correctionnel pour les deux individus.