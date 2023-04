Rave party illégale en Haute-Saône : 188 personnes interpellées

Intervenus rapidement, les policiers ont saisi dix enceintes, une table de mixage, plusieurs amplis et un groupe électrogène. Près de 188 personnes ont été interpellées dont dix sous l'emprise de stupéfiants, deux sous l'emprise d'alcool, supérieur à 0,80 g/l. Les policiers ont également distribué 14 amendes à 200 euros pour usage de stupéfiants et 162 PV à 135 euros pour participation à une manifestation interdite sur la voie publique.

L'interdiction de rassemblements festifs jusqu'au 24 avril

"L'organisation d’un tel rassemblement doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration auprès des services de la préfecture" a rappelé le préfet de la Haute-Saône. Compte tenu des risques de troubles à l’ordre public et à la tranquillité des riverains que présente la tenue d’un tel rassemblement, Michel Viblois préfet de la Haute-Saône, a pris la décision par arrêté préfectoral, d'interdire la tenue de rassemblements festifs à caractère musical de type "rave-party", "free-party" ou "Teknival" sur l'ensemble du département à compter du vendredi 21 avril à 18h jusqu’au lundi 24 avril à 6h.

Le transport de matériel de sonorisation ou d’amplification susceptible d’être utilisé pour les manifestations pré-citées, est interdit sur le territoire des deux départements pour ces mêmes dates et horaires. La circulation des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes de PTAC et des véhicules utilitaires légers est également interdite sur l’ensemble des réseaux routiers du département pour les véhicules transportant du matériel notamment de sonorisation, sound system, amplificateurs, pour la même période. Le non-respect de ces mesures est passible de sanctions prévues par l’article R. 211-27 du code de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisie du matériel pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.