Pomme pochée aux 5 épices, crumble cannelle et glace vanille, croustillant citron noir, gel pommes Crémant du Jura

Le Winamax Poker Tour est le plus grand circuit poker live gratuit de France et la finale de ce prestigieux tournoi aura lieu du 29 mars au 7 avril 2025 à Aix-en-Provence. Parmi les milliers de participants attendus, six Francs-Comtois seront présents au Pasino Grand Partouche pour représenter la région et tenter de soulever la fameuse épée du Winamax Poker Tour en devenant champion de France 2025.