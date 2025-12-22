Recette de Noël : Pintade fermière croustillante du restaurant Épicéa

Après l’abattage de cheptels entiers, notamment dans le Doubs et le Jura ces dernières semaines, la colère monte chez les agriculteurs. Dans le sud-ouest en particulier, ils se mobilisent en bloquant des axes routiers et ferroviaires afin de dénoncer la gestion gouvernementale de l’épidémie de dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Et vous, quel est votre avis sur la manière dont cette crise sanitaire est gérée ? C’est la question de notre sondage de la semaine.