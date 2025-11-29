Recette du week-end – Tartelette aux champignons et Mont d’Or

- Les 25 recette Infiniment Doubs sont à retrouver sur www.doubs.travel/recettes-gourmandes
Ingrédients
- 8 feuilles de brick
- 10 cl de beurre fondu
- 125 g de champignons de Paris
- 125 g de pleurotes
- 125 g de shitakés
- 2 échalotes
- 1 bouquet de persil
- 1 bocal de câpres
- 1/2 Mont d'Or
Étapes de la recette
Étape 1 - Préchauffer le four à 180°C.
Étape 2 -Détailler des cercles de 12 cm de diamètre dans chaque feuille de brick.
Étape 3
- Superposer 4 cercles en les collant avec du beurre fondu.
- Les faire cuire enfermés entre deux moules à tartes superposés pendant 8 min.
- Ils prennent la forme de tartelette.
Étape 4
- Retirer le moule à tarte du dessus et laisser cuire encore 5 min supplémentaires.
- En fin de cuisson, débarrasser sur une grille et laisser refroidir.
Étape 5
- Laver les champignons et les couper en morceaux de taille identique.
Étape 6
- Eplucher les échalotes, effeuiller le persil et les hacher.
Étape 7
- Faire revenir les champignons dans une poêle à feu vif avec une pincée de sel.
- Ajouter échalotes et persil et les câpres égouttés.
Étape 8
- Garnir chaque tartelette d’une belle cuillère de Mont d'Or.
- Ajouter les champignons.
- Déguster
Bon appétit !