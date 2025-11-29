Samedi 29 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Bourgogne-Franche-Comté
Loisirs

Recette du week-end - Tartelette aux champignons et Mont d’Or

Publié le 29/11/2025 - 12:00
Mis à jour le 27/11/2025 - 16:46

Ce week-end, on vous propose l'une des 25 recettes Infiniment Doubs à base de produits locaux. Ce samedi 29 novembre, découvrez une recette proposée par les Produits Gourmands de Bourgogne-Franche-Comté, une tartelette aux champignons et Mont d’Or...

Une tartelette aux champignons et Mont d’Or, une recette proposée par les Produits Gourmands de Bourgogne-Franche-Comté. © DR
Une tartelette aux champignons et Mont d’Or, une recette proposée par les Produits Gourmands de Bourgogne-Franche-Comté. © DR

Ingrédients

  • 8 feuilles de brick
  • 10 cl de beurre fondu
  • 125 g de champignons de Paris
  • 125 g de pleurotes
  • 125 g de shitakés
  • 2 échalotes
  • 1 bouquet de persil
  • 1 bocal de câpres
  • 1/2 Mont d'Or

Étapes de la recette

Étape 1 - Préchauffer le four à 180°C.

Étape 2 -Détailler des cercles de 12 cm de diamètre dans chaque feuille de brick.

Étape 3

  • Superposer 4 cercles en les collant avec du beurre fondu.
  • Les faire cuire enfermés entre deux moules à tartes superposés pendant 8 min.
  • Ils prennent la forme de tartelette.

Étape 4

  • Retirer le moule à tarte du dessus et laisser cuire encore 5 min supplémentaires.
  • En fin de cuisson, débarrasser sur une grille et laisser refroidir.

Étape 5

  • Laver les champignons et les couper en morceaux de taille identique.

Étape 6

  • Eplucher les échalotes, effeuiller le persil et les hacher.

Étape 7

  • Faire revenir les champignons dans une poêle à feu vif avec une pincée de sel.
  • Ajouter échalotes et persil et les câpres égouttés.

Étape 8

  • Garnir chaque tartelette d’une belle cuillère de Mont d'Or.
  • Ajouter les champignons.
  • Déguster

Bon appétit !

champignon doubs tourisme hiver infiniment doubs la recette du week-end mont d'or produits gourmands de bourgogne franche-comté

Publié le 29 novembre à 12h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Loisirs

Bourgogne-Franche-Comté
Loisirs

Recette du week-end – Tartelette aux champignons et Mont d’Or

Ce week-end, on vous propose l'une des 25 recettes Infiniment Doubs à base de produits locaux. Ce samedi 29 novembre, découvrez une recette proposée par les Produits Gourmands de Bourgogne-Franche-Comté, une tartelette aux champignons et Mont d’Or...

champignon doubs tourisme hiver infiniment doubs la recette du week-end mont d'or produits gourmands de bourgogne franche-comté
Publié le 29 novembre à 12h00 par Alexane
TERRITOIRE DE BELFORT (90)
Loisirs

Ouverture du domaine skiable du Ballon d’Alsace ce week-end

Voilà une nouvelle qui devrait faire plaisir aux amateurs de glisse. Le Département du Territoire de Belfort a annoncé ce jeudi l’ouverture des domaines alpin et nordique du Ballon d’Alsace dès le week-end des 29 et 30 novembre 2025. Cette ouverture est rendue possible grâce à "un enneigement idéal et à des conditions météo favorables", précise le Département dans son communiqué. 

Publié le 27 novembre à 16h31 par Elodie Retrouvey
Besançon
actualité Loisirs
Publi-Infos

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

QUOI DE 9 • Toutes les bonnes adresses se méritent. Et c’est le cas du Mistigri, installé au cœur du quartier des Chaprais à Besançon. Ce petit restaurant chaleureux perpétue depuis plus de quatre décennies une tradition bien ancrée : celle de la cuisine franc-comtoise authentique, conviviale et généreuse.

cuisine franc-comtoise cuisine traditionnelle quoi de 9 restaurant restaurant besancon
Publié le 3 novembre à 07h00 par Macommune.info
Loisirs Société

Sondage – Fêtez-vous Halloween cette année ?

Cette année, le 31 octobre tombe un vendredi, ce qui permettra à ceux qui attendent cette date avec impatience de débuter le week-end en fêtant Halloween. Qu’il s’agisse d’aller collecter des friandises avec les enfants, ouvrir la porte aux petits monstres venus réclamer quelques bonbons, décorer sa maison, aller à une soirée costumée ou encore simplement se faire frissonner devant un bon film d’horreur, nombreuses sont les manières de prendre part à la célèbre fête anglo-saxonne. Et vous, fêtez-vous Halloween cette année ? C’est notre sondage de la semaine.

fete halloween sondage
Publié le 27 octobre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Loisirs

Un Bisontin développe un jeu de gestion de station de ski inspiré de la Franche-Comté

Yannis Beaux a développé, d'abord sur son temps libre puis à temps complet après avoir créé son auto-entreprise, un jeu vidéo de simulation permettant de construire et gérer sa propre station de ski. Pour cela, le Bisontin s'est nourri des paysages de la Franche-Comté mais aussi des problématiques rencontrées par les stations de la région pour y puiser l'inspiration nécessaire afin de perfectionner son jeu. En novembre 2025, il ouvrira une campagne de financement participatif pour permettre à son projet d'être commercialisé.

bisontin jeu vidéo ski station de ski
Publié le 25 octobre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Miserey-Salines
Economie Loisirs
On a testé pour vous...

On a testé le karting en réalité augmentée aux Ateliers de Miserey-Salines

VIDÉO • Situés à Miserey-Salines, les Ateliers ont ouvert depuis le 17 octobre 2025, une partie de leur nouvelle extension qui accueille l’activité Battle Kart. Une sorte de Mario Kart géant qui combine les sensations du karting et l’aspect ludique du jeu vidéo. Nous avons pu tester l’activité le 16 octobre dernier et sans surprise… on a déjà très hâte d’y retourner ! 

Publié le 24 octobre à 08h40 par Elodie Retrouvey
Nancray
Loisirs

Vacances ensorcelantes : les sorcières déboulent au musée des Maisons comtoises de Nancray

Pendant les vacances de la Toussaint, le musée des Maisons comtoises de Nancray se métamorphose afin de plonger petits et grands dans un univers magique fait de spectacles, contes, ateliers et rencontres étonnantes jusqu’au 2 novembre 2025. Sorcellerie, frissons et gourmandises mystérieuses seront au programme. 

activités enfants halloween musée des maisons comtoises vacances
Publié le 20 octobre à 12h00 par Elodie Retrouvey
Nancray
Culture Loisirs

Le musée des Maisons Comtoises fête Halloween entre sorcellerie et traditions

Du 18 octobre au 2 novembre 2025, le musée des Maisons Comtoises plonge ses visiteurs dans un univers magique et mystérieux, à l’occasion de ses vacances ensorcelantes. Spectacles, ateliers, contes, dégustations et jeux rythmeront cette quinzaine placée sous le signe de la sorcellerie et des traditions populaires.

halloween jeux musée des maisons comtoises spectacle vacances vacances de la toussaint
Publié le 19 octobre à 09h30 par Alexane

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

Shopping de Noël : une carte d’abonnement des musées d’Arts & du Temps à Besançon
Offre d'emploi

Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Shopping de Noel

Shopping de Noël : une lampe Fermob chez Artémis à Besançon
Jeu-concours

Jeu-concours spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien : découvrez les résultats

Shopping de Noël : les produits de 12 distilleries franc-comtoises chez Doubs Direct

Sondage

 9.32
couvert
le 29/11 à 12h00
Vent
1.53 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
93 %
 