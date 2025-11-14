Vendredi 14 Novembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Economie

Refuge des Cimes : un jeune fleuriste mise sur l’originalité et le local à Besançon

Publié le 14/11/2025 - 14:00
Mis à jour le 13/11/2025 - 20:57

Nouveau commerce • "Refuge des Cimes" a ouvert ses portes avenue Carnot à Besançon le 16 septembre 2025. Derrière ce nouveau fleuriste, on retrouve Kevin, un jeune entrepreneur de 25 ans, passionné par la nature et les plantes.

Kevin, gérant du Refuge des cimes à Besançon. © Alexane Alfaro
13/13 - Kevin, gérant du Refuge des cimes à Besançon. © Alexane Alfaro

Avant de devenir fleuriste, Kevin s’était orienté vers un tout autre métier. "J’étais pas fan du cursus scolaire classique, je voulais travailler, alors j’avais choisi boulangerie par dépit", nous explique-t-il. Pendant son cursus, il découvre sa véritable vocation grâce à une amie fleuriste : "J’ai toujours aimé la nature, les animaux, cueillir des fleurs. Après mon premier stage chez mon ami, j’ai su que je voulais faire ça."

Séduit par cet univers, Kevin poursuit alors un CAP puis un BP fleuriste au CFA Hilaire de Chardonnay à Besançon. Avec ses 6 années de formation et d'expérience, il décide d'ouvrir son propre commerce.

Une boutique centrée sur la nature et l’originalité

Au Refuge des Cimes, Kevin propose des fleurs coupées et des compositions florales pour toutes les occasions : mariages, deuils, baptêmes ou anniversaires. On y trouve également des plantes vertes, fleuries et d’extérieur. Le jeune fleuriste cherche à se démarquer : "J’essaie aussi de spécialiser la boutique dans la plante grasse et les cactus, et aussi des plantes vertes qui changent de d’habitude telles que des plantes carnivores, des plantes vertes à feuillage blanc et vert, etc."

En complément, il souhaite développer un rayon décoration d’intérieur avec des plaids, coussins et petits fauteuils.

Des produits locaux et responsables

Soucieux de la qualité et de la provenance de ses produits, Kevin privilégie les circuits courts. "J’essaie de faire le plus possible du local", souligne-t-il. Ainsi, 80 % des plantes d’extérieur proviennent de l’horticulteur Amiot à Roche-lez-Beaupré.

Le Refuge des Cimes propose aussi des bougies françaises, fabriquées à base de cire de soja et de mèches en coton, dans un verre recyclé provenant d’un producteur du sud de la France. Les clients peuvent également y trouver un large choix de cache-pots, en terre cuite, osier ou des panier, adaptés à toutes les tailles de plantes.

Les plantes phares de fin d’année

À l’approche des fêtes, Kevin prépare une sélection spéciale pour ses clients. La poinsettia est la star de Noël, mais elle n’est pas seule. Le fleuriste propose aussi des cactus de Noël aux fleurs blanches, fuchsia ou roses, des roses de Noël, ainsi que des plantes à bulbes comme la jacinthe et l’amaryllis.

Enfin, dès la fin novembre, le Refuge des Cimes mettra en vente des sapins de Noël de différentes tailles (de 1 mètre à 1,80 mètre, pied inclus), proposés entre 30 et 65 euros.

Infos pratiques

  • Refuge des cimes
  • 11, avenue Sadi Carnot - 25 000 Besançon
  • Ouvert du mardi au samedi de 9h00 à 19h00 et le dimanche de 08h30 à 13h30

Publié le 14 novembre à 14h00 par Alexane
